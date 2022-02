Bénin: « Je ne me sens pas condamné, je suis parfaitement serein », Lionel Zinsou

Le retour à Cotonou de Lionel Zinsou a suscité de vives réactions. Dans l’opinion, certains ne comprennent pas comment il a pu se retrouver au Bénin, dans le même vol que le Chef de l’Etat, alors qu’il y a une condamnation de justice qui pèse sur lui. L’ancien premier ministre a répondu à cette préoccupation de ses concitoyens.

Contrairement à ce que certains pensent, Lionel Zinsou ne se sent pas condamné et ne trouve pas problématique sa présence à l’exposition des 26 trésors royaux. « En appel, j’ai été libéré de condamnation, je ne me sens pas du tout condamné, en appel, l’accusation a été retirée, donc de ce côté là, je suis parfaitement serein », a-t-il confié au micro de Frissons radio.

Lionel Zinsou dit avoir répondu à l’invitation du président Patrice Talon pour assister à l’ouverture de m’exposition des 26 trésors royaux. Selon le candidat malheureux aux présidentielles de 2016, il s’agit d’un événement culturel, historique à mettre au dessus des sujets politiques. Pour lui, cette exposition peut être une occasion pour renouer avec le dialogique.

Renouer le dialogue sur des valeurs culturelles

Pour le franco-béninois, le Bénin a une tradition de dialogue qu’il faut perpétuer. Quand cette tradition prend un coup, il faut trouver le moyen de la rétablir. « Dans notre pays, il y a une tradition de dialogue. Quand elle se défait un peu, il faut la renouer. Si c’est sur des valeurs culturelles, si c’est sur la fierté de notre histoire qu’on peut avoir des dialogues, se retrouver ; alors utilisons cette occasion pour faire ce travail de dialogue et de paix », a-t-il déclaré.

Lionel Zinsou condamné à une peine d’inéligibilité

En 2020, l’ancien premier ministre a été condamné en appel dans un dossier de « dépassement de frais de campagne ». Le cofondateur de South Bridge a écopé de quatre ans d’inéligibilité et cinq millions de F CFA d’amende pour « dépassement de frais de campagne électorale » lors de la présidentielle de 2016 où il a affronté Patrice Talon dans les urnes.