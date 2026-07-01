Bénin : intégralité des nominations du conseil des ministres du 01 juillet 2026

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 1er juillet 2026, le président de la République, Romuald Wadagni a procédé à une série de nominations au sein de plusieurs institutions de la République et de départements ministériels. Ces désignations concernent notamment la Présidence de la République, le Sénat, le Conseil économique et social, ainsi que plusieurs ministères.

Publié le 1 juil. 2026 à 20:59 · Mis à jour le 1 juil. 2026

Les nominations ci-après ont été prononcées :

> Au Sénat

En plus des membres de droit, sont désignées pour siéger :

Personnalités de haut rang désignées par le Président de la République et ayant été au commandement des Forces de Défense et de Sécurité :

Monsieur Alassane SEIDOU ;

; Monsieur Fortunet Alain NOUATIN ;

; Intendant général de brigade Robert GBIAN ;

; Général de brigade aérienne Taffa ADAM ;

; Capitaine de vaisseau major Albert Ezin BADOU.

Personnalités de haut rang désignées par le Président de la République :

Messieurs Ousmane BATOKO ;

; Raimi AMADOU ;

; Paul HOUNKPE ;

; Emmanuel TIANDO ;

; Pascal Irénée KOUPAKI.

> Au titre de l’Assemblée nationale

Madame et Messieurs : Adidjatou MATHYS ; Abraham ZINZINDOHOUE ; Sacca LAFIA ; Charles TOKO .



> Au Conseil économique et social

Niveau départemental

Alibori

Membre désigné par le secteur agricole : Monsieur Bani MORA SARE GANDE ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur Artisanat : Monsieur Aboudou ALI OROU ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie : Monsieur Abdel Wahid BABIO ;

: Monsieur ; Membres désignés par l’Assemblée nationale : Messieurs Gounou DADA DEOL ; Séro ZOROBOURAGUI ; Mohamadou MOUSSA ; Madame Fadinatou OROU SEKO ;

: Membres désignés par le Président de la République : Messieurs Moussa Saley MOUKAÏLA ; Aboubakar TIDJANI .

:

Atacora

Membre désigné par le secteur agricole : Monsieur Sessédé Soumaïla TAMOU ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur Artisanat : Monsieur Yafaga Gilbert SAAGUI BAGNANGA ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie : Monsieur Raoufou ODJO RADJI ;

: Monsieur ; Membres désignés par l’Assemblée nationale : Madame Sandrine KIANDO ; Messieurs Vincent YONIWIN ; Tempa N’TCHA ; Gilbert BANGANA ;

: Membres désignés par le Président de la République : Messieurs Thomas YOMBO ; Moumouni AROUNA .

:

Atlantique

Membre désigné par le secteur agricole : Monsieur Dossou Lazare GNONLONFOUN ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur Artisanat : Monsieur Hippolyte SOHO ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie : Monsieur Coffi Franck AKPAHOUNKA ;

: Monsieur ; Membres désignés par l’Assemblée nationale : Messieurs Kokou Lucien HOUNGNIBO ; Valentin Aditi HOUDE ; Cyprien TOGNI ; Guy MITOKPE ;

: Membres désignés par le Président de la République : Monsieur Epiphane HONFO ; Madame Anita AHOUANDJINOU .

:

Borgou

Membre désigné par le secteur agricole : Monsieur Jean KPETERE ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur Artisanat : Monsieur Biaou François ATCHADE ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie : Monsieur Kamilou AROUNA ;

: Monsieur ; Membres désignés par l’Assemblée nationale : Messieurs Tidjani Bucca BANI CHABI ; Issaou BABIO ; Bio SOUNON BOKO ; SANNI Bio Kouri ;

: Membres désignés par le Président de la République : Monsieur Gaston YOLOU ; Madame Mariétou TAMBA .

:

Collines

Membre désigné par le secteur agricole : Monsieur Yénakpon Denis TOGNISSOU ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur Artisanat : Monsieur Rachidou MAMA ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie : Madame Gnitonyi Lucrèce Flore BEHANZIN épouse BIAOU ;

: Madame ; Membres désignés par l’Assemblée nationale : Messieurs Valère Dèhouégnon TCHOBO ; Marcellin Worou AKA ; Serge ODOUNBOUROU ; Gilles HOUNDOLO ;

: Membres désignés par le Président de la République : Madame Eugenie ROBA ; Monsieur Claude ANIGNIKIN .

:

Couffo

Membre désigné par le secteur agricole : Monsieur Houénoumadji ADO ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur Artisanat : Monsieur Heindewohe Erich OGOUMOLA ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie : Monsieur Christophe TOZO ;

: Monsieur ; Membres désignés par l’Assemblée nationale : Messieurs Borgia Santos Tawès N’BOUKE ; Célestin GUIDIMEY ; Grégoire TOHONDO ; François GBODO ;

: Membres désignés par le Président de la République : Monsieur Etienne TOGNIGBAN ; Madame Séverine SOGNON .

:

Donga

Membre désigné par le secteur agricole : Monsieur Karim Soulé OROU YARGNON ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur Artisanat : Monsieur Moutawakilou IBRAHIMA ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie : Monsieur Issa ASSOUMA ;

: Monsieur ; Membres désignés par l’Assemblée nationale : Messieurs Tidjani AFFO OBO ; Daouda TAKPARA ; Salissou IDRISSOU MOHAMED ; Dramane OUOLOU ;

: Membres désignés par le Président de la République : Madame Safiatou BASSABI ISSIFOU MOROU ; Monsieur Abishaï AKPALLA .

:

Littoral

Membre désigné par le secteur agricole : Monsieur Lucien Oscar AMADJI ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur Artisanat : Monsieur Oyébadé Jean-Séraphin FADEI ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie : Monsieur Casimir MIGAN ;

: Monsieur ; Membres désignés par l’Assemblée nationale : Madame Waliath WABI ; Messieurs Florentin CHAOU ; Joseph Josoué MEHOU TOLIDJI ; Yves Patrick DJIVOH ;

: Membres désignés par le Président de la République : Messieurs Isidore GNONLONFOUN ; Djiffa Cariel Céphas TOUNDE .

:

Mono

Membre désigné par le secteur agricole : Monsieur Athanase AGUIYA ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur Artisanat : Monsieur Jean MAZIAGNIN ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie : Monsieur Coffi Jacques TOKOGNON ;

: Monsieur ; Membres désignés par l’Assemblée nationale : Messieurs Euric GUIDI ; Christophe AGBODJI ; Felix ALOWANOU ; Félix AKPLAKOU ;

: Membres désignés par le Président de la République : Madame Monique YENOUSSI ; Monsieur Geoffroy Kouessi AKOSSOU .

:

Ouémé

Membre désigné par le secteur agricole : Monsieur Jean LOUKPEDJA ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur Artisanat : Monsieur Alfred Akintundé ISHOLA ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie : Monsieur Alfred Dédji HOUNDEGLA ;

: Monsieur ; Membres désignés par l’Assemblée nationale : Messieurs Emmanuel ZOSSOU ; Isidore ZINSOU ; Célestin HOUNSOU ; Madame Sofia ONIFADE ;

: Membres désignés par le Président de la République : Messieurs Léon BOCOVE ; Omer AVALLA .

:

Plateau

Membre désigné par le secteur agricole : Monsieur Olagoké Arouna LAWANI ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur Artisanat : Monsieur Siakou AMOUSSA ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie : Madame Nancy Florencia ZINSOU ;

: Madame ; Membres désignés par l’Assemblée nationale : Mesdames et Messieurs Eniola Awaou BISSIRIOU ; Titilaye ADJAÏ ; Adéniran Alain GBOTCHE ; Marcellin FAGBOHOUN ;

: Membres désignés par le Président de la République : Madame Ablawa Lucie SESSINOU ; Monsieur Akim ODOUBI .

:

Zou

Membre désigné par le secteur agricole : Monsieur Expédit SONOUNAMETO ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur Artisanat : Monsieur Nicaise Mesmin DEGNON ;

: Monsieur ; Membre désigné par le secteur du Commerce et de l’Industrie : Monsieur Marcellin ASSOGBA TONON ;

: Monsieur ; Membres désignés par l’Assemblée nationale : Messieurs Sanni MAMA ; Léopold DJODJO ; Dominique ATCHAWE ; Lambert AGONGBONON ;

: Membres désignés par le Président de la République : Messieurs Zéphyrin KINDJANHOUNDE ; Gustave SONON .

:

Au niveau national

Membre désigné par le Président de la République : Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE ;

: Monsieur ; Membres désignés par l’Assemblée nationale : Messieurs Razack AMOUDA ISSIFOU ; Conrad GBAGUIDI ; Pascal ESSOU .

:

Au titre du Patronat

Monsieur Eustache KOTINGAN.

Au titre de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin

Monsieur Arnauld AKAKPO.

Au titre de la Chambre nationale d’Agriculture

Monsieur Hermann Imali DJETTA.

Au titre de la Chambre des Métiers

Monsieur Soufiyanou IMOROU.

Personnalité du secteur des Arts et de la Culture

Monsieur Stanislas DEGBO.

> À la Présidence de la République

Président de l’Autorité de Régulation de l’Électricité : Monsieur Émeric TOKOUDAGBA ;

: Monsieur ; Membres du Comité permanent de la Commission de Réforme du Droit : Président : Monsieur Noël GBAGUIDI ; Vice-président : Monsieur Djidjouè GBOYOU ; Rapporteur : Monsieur Igor GUEDEGBE .

:

> Au ministère de la Justice et de la Législation

Membres de l’Autorité de Protection des Données personnelles : Au titre du Président de la République : Monsieur Luciano HOUNKPONOU .

:

> Au ministère de l’Économie et des Finances

Directeur de Cabinet : Monsieur Alastaire ALINSATO ;

: Monsieur ; Secrétaire général du ministère : Monsieur Cheigun Morayo Habib TIDJANI ;

: Monsieur ; Directeur National du Contrôle : Monsieur Aristide Aboyi EDAH SOHOU.

> Au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique

Conseiller technique au Suivi de la Chefferie traditionnelle : Monsieur Paul AKOGNI.

> Au ministère de la Santé

Secrétaire exécutif du Conseil National de Lutte contre le VIH/Sida, la Tuberculose, le Paludisme, les Hépatites, les Infections Sexuellement Transmissibles et les Épidémies (CNLSTP) : Monsieur Marius HOUDE.

> Au ministère de l’Enseignement secondaire

Directeur des Examens et Concours : Monsieur Fulbert Kuessi ALLOGNISSODE.

> Au ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines

Directeur général de la Société béninoise de Production d’Électricité : Monsieur Laurent TOSSOU.

> Au ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine

Directrice générale du Développement des Infrastructures et Ouvrages patrimoniaux : Madame Joan DESSAINT FOMI.

> Au ministère du Cadre de Vie et des Transports

Directeur de Cabinet : Monsieur Valéry Kouandété DOKO ;

: Monsieur ; Directeur général de la Société d’exploitation du Guichet unique du Bénin (SEGUB) : Monsieur Kady FALADE.

> Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, en charge de la Formation professionnelle

Directrice générale de l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises : Madame Alvyne ALIA.

> Au ministère en charge de la Mobilisation des Ressources extérieures et de la Gestion de la Dette

Directrice générale de la Caisse autonome de Gestion de la Dette : Madame Sarah KPENOU.

> Au ministère de la Justice et de la Législation