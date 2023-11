Bénin: il retourne 3 millions transférés par erreur sur son compte mais…

- Publicité-

Un jeune homme a comparu mardi 31 Octobre dans une audience correctionnelle de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme. Il risque une condamnation symbolique après avoir retiré de son compte 3 millions qui lui ont été transférés par erreur.

Un jeune homme a reçu la notification d’un transfert de 3 millions de francs cfa sur son compte bancaire et s’est empressé de les retirer. Selon les informations de « La Nouvelle Tribune », les tentatives de la banque pour joindre ce client à qui elle a transféré par erreur de l’argent se sont montrées infructueuses. L’institution financière a alors décidé de recourir à la justice pour retirer son argent.

Lors de l’audience correctionnelle de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du 31 Octobre, le mis en cause a affirmé avoir déjà restitué les sous. Des propos confirmés par la banque. Mais malgré le remboursement, le ministère public représenté par le substitut du procureur spécial a demandé au juge de condamner le jeune homme à 1 mois de prison avec sursis et au payement d’une amende de 100.000 francs cfa.

Cette sanction aux dires du ministère public est pédagogique. Le magistrat reproche notamment à l’accusé d’avoir d’abord résisté à la sollicitation de la banque pour restituer les fonds indûment perçus. Après les réquisitions du ministère public, la cour a renvoyé le délibéré au 6 Février 2024.