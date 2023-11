Bénin: il est condamné à 10 ans de prison pour avoir « envoûté » la maison de sa belle famille

- Publicité-

Le tribunal de Lokossa a examiné mercredi 8 Novembre 2023, un dossier de pratiques de charlatanisme. L’accusé est un jeune homme qui a semé le désarroi et le deuil en envoûtant la maison de sa belle famille.

Le tribunal de Lokossa a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour des faits de pratiques de charlatanisme. L’audience a eu lieu mercredi 8 Novembre 2023. Selon le récit des faits, l’accusé a été sollicité par sa belle-mère pour désenvoûter sa fille gravement malade.

Pour contenter sa belle-mère, l’accusé a sollicité les services d’un ami qui est venu faire des sacrifices dans le but de conjurer le mauvais sort. C’est ainsi, que l’accusé et son ami en présence de la belle-mère ont enfoui des talismans dans la maison.

Quelques temps après ce rituel, le beau-père, l’une de ses épouses et un autre membre de la famille sont mystérieusement décédés. Dans une sorte de confession, l’accusé a confié à l’un de ses beaux-frères comment il a enterré des gris gris dans la maison avec le consentement de sa marâtre afin d’éloigner le mauvais sort. Mais le beau-frère a tout de suite établi un lien entre les gris gris et le décès de certains membres de la famille.

Il va donc voir le chef du village pour lui narrer les faits. Il a été décidé de déterrer les gris gris. Après cette opération, l’accusé fut interpellé et déposé en prison. A la barre ce mercredi, il soutient que les gris gris enfouis dans le sol n’avaient pas pour vocation de tuer les membres de sa belle famille mais de les protéger.

Dans ses réquisitions, le ministère public a fait observer à la cour que les décès sont survenus après l’enterrement des gris gris et demande que le prévenu soit condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Dans sa plaidoirie, l’avocat de l’accusé a fait savoir qu’il est difficile d’établir un lien entre les gris gris et la série de drames au sein de la famille et demande que son client soit acquitté au bénéfice du doute.

Mais dans sa décision, le tribunal de Lokossa a maintenu l’accusé dans le lien de la culpabilité et l’a condamné à 10 ans de réclusion criminelle. En prison depuis 9 ans, l’accusé retourne dans sa cellule pour purger le reste de sa peine.