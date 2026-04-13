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Bénin : il détourne plusieurs millions d’un mort et prend 5 ans de prison

Au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné un homme à cinq ans de prison ferme pour détournement de fonds, dans une affaire mêlant abus de confiance et trahison morale.

Le · MàJ le
Société
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Bénin : il détourne plusieurs millions d’un mort et prend 5 ans de prison
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Selon les faits examinés par la juridiction, le prévenu s’était vu confier une somme d’environ sept millions de francs CFA par un proche aujourd’hui décédé. Cet argent devait servir à prendre en charge l’enfant du défunt. Mais au lieu de remplir cette mission, il aurait utilisé les fonds à des fins personnelles, en violation de l’engagement pris.

L’affaire a été portée devant la CRIET, spécialisée dans les infractions économiques et financières, où les éléments du dossier ont permis d’établir la matérialité du détournement. Face aux juges, les faits reprochés ont été retenus, conduisant à une condamnation à 60 mois d’emprisonnement ferme, soit cinq années de détention.

À travers cette décision, la CRIET réaffirme sa ligne de fermeté face aux infractions économiques, en particulier lorsqu’elles reposent sur des abus de confiance. Une position qui s’inscrit dans une volonté plus large de dissuasion et de moralisation de la gestion des biens et des engagements privés.

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