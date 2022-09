Bénin: hors du territoire pour des raisons de santé, l’ex-maire de Calavi est de retour

L’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, Patrice Houssou-Guèdè est rentré au bercail après un moment d’absence. Après sa sortie de prison, il s’était rendu à l’étranger, pour des taisons de santé, selon ses proches.

Patrice Houssou-Guèdè est désormais de retour et peut rejoindre la barque du Bloc Républicain (BR) dans la 6e circonscription électorale. Ce retour a d’ailleurs enchanté ses collègues conseillers, élus sur la liste du « cheval cabré » à Abomey-Calavi.

« Républicains et Républicaines de la 6e Circonscription, dans la grande joie, nous accueillons, n’en déplaise à nos détracteurs, l’un des tout premiers ouvriers du développement de la commune d’Abomey-Calavi », a écrit Créssan Agossou pour célébrer le retour du patriarche.

Pour rappel, Patrice Houssou-Guèdè avait été condamné à une peine privative de liberté dans une affaire domaniale. Il avait été poursuivi et condamné pour délivrance de faux certificats administratifs de parcelles et de complicité de faux et usage de faux en écriture publique. L’ancien maire est sorti de prison depuis janvier 2022, après avoir purgé ses 12 mois de prison ferme.