Bénin : Guy Mitokpè va dévoiler sa nouvelle position politique ce mercredi

Trois jours après avoir quitté Les Démocrates, Guy Mitokpè donnera ce mercredi 25 mars 2026 à 16h des précisions sur son avenir politique.

L’ancien député et ex-Secrétaire à la communication de Les Démocrates, Guy Mitokpè, a annoncé une déclaration importante ce mercredi 25 mars à 16h. Dans un message publié sur sa page Méta ce mardi 24 mars, il a écrit : « Je déclare ma position politique ce mercredi à 16h ».

Cette prise de parole intervient trois jours après sa démission du parti, motivée, selon lui, par « la fin d’un cycle » et un besoin de se repositionner dans le paysage politique béninois.

Les spéculations vont déjà bon train. Certains évoquent un ralliement à une autre formation, la création d’un mouvement ou un rôle indépendant à l’approche de la présidentielle de 2026.