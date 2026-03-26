Bénin : Guy Mitokpè officialise son soutien à Romuald Wadagni, deux jours après avoir quitté LD

Guy Dossou Mitokpè, ancien secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, a fait savoir mercredi 25 mars 2026 à Cotonou qu’il apporte désormais son soutien à Romuald Wadagni. L’annonce a été faite publiquement dans la capitale économique, au terme d’une prise de position rendue publique.

Cette déclaration survient trois jours après sa démission du parti Les Démocrates, effective depuis le dimanche 22 mars. Dans un message diffusé sur sa page Facebook et repris par plusieurs médias nationaux, Guy Mitokpè expliquait vouloir « tourner une page » et redéfinir son engagement politique.

Figure habituée des débats publics et ancien député, il était jusqu’à sa démission l’un des cadres identifiés du principal parti d’opposition. Sa nouvelle orientation politique rompt avec la ligne qu’il représentait ces derniers mois au sein de la formation.

Ce repositionnement intervient alors que l’arène politique béninoise connaît des recompositions à l’approche de la présidentielle, avec des ralliements et des départs qui modifient l’équilibre des soutiens.

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Un ralliement au moment du lancement de la campagne

L’annonce de Guy Mitokpè a été faite à la veille de l’ouverture officielle de la campagne pour le premier tour. D’après le calendrier publié par la Commission électorale nationale autonome (CENA), la campagne s’étend du 27 mars au 10 avril, pour un scrutin prévu le 12 avril 2026.

Le ticket soutenu par la mouvance présidentielle est composé de Romuald Wadagni et de Mariam Chabi Talata. Du côté des forces d’opposition, le duo Paul Hounkpè – Judicaël Hounwanou figure parmi les candidatures enregistrées.

Parmi les soutiens récemment rassemblés autour de Romuald Wadagni, les médias évoquent également la démission et le ralliement de Chabi Yayi, autre ancien cadre des Démocrates. Ces mouvements viennent s’ajouter à une série de prises de position publiques qui interviennent à quelques jours du lancement officiel de la campagne.

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