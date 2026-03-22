Bénin: Guy Dossou Mitokpe quitte Les Démocrates et annonce la fin d’un cycle politique

Le paysage politique béninois a enregistré, ce dimanche 22 mars 2026, un mouvement significatif avec l’annonce de la démission de Dr. Guy Dossou Mitokpe du parti Les Démocrates.

Dans une déclaration solennelle adressée à la Nation, l’acteur politique a officialisé son départ après plusieurs années d’engagement au sein de la principale force de l’opposition.

S’exprimant dans un ton grave mais maîtrisé, Guy Dossou Mitokpe a décrit un moment charnière, tant pour son parcours personnel que pour la vie politique nationale. Il affirme avoir mené son combat sans calcul, guidé par des valeurs qu’il juge non négociables, notamment l’intégrité, la fidélité et la loyauté. Autant de principes qui, selon lui, peinent parfois à résister aux logiques opportunistes de l’arène politique.

Sans entrer dans une polémique directe, l’ancien cadre des Démocrates reconnaît que les événements ont suivi une trajectoire différente de celle qu’il espérait. Il dit en prendre acte avec sérénité, revendiquant la tranquillité morale de ceux qui estiment n’avoir rien à se reprocher. Une posture qui traduit moins une rupture conflictuelle qu’un constat lucide d’incompatibilité de trajectoires.

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Dans sa déclaration, Guy Dossou Mitokpe a tenu à exprimer sa reconnaissance envers le parti qui l’a porté politiquement. Il a salué l’engagement des militants et responsables à tous les niveaux, évoquant une aventure humaine autant que politique. Un hommage appuyé a également été adressé à l’ancien Président Thomas Boni Yayi, dont il dit avoir reçu un enseignement politique fondé sur la résilience et la persévérance.

Avant de prendre sa décision, l’homme politique affirme avoir conduit de larges consultations, notamment avec les responsables de la seizième circonscription électorale, les regroupements de soutien connus sous l’appellation « Les amis de Guy Dossou Mitokpe », ainsi qu’avec de nombreux militants à travers le pays. De ces échanges est ressortie une conclusion partagée. Le cycle engagé au sein des Démocrates serait arrivé à son terme.

Guy Dossou Mitokpe justifie ainsi son départ par la nécessité de se projeter vers l’avenir. Il estime qu’il n’est ni sain ni stratégique de s’installer durablement dans le deuil des structures lorsque les enjeux nationaux appellent à de nouveaux choix et à de nouvelles dynamiques. Une manière d’affirmer que cette démission ne marque pas un retrait de la vie publique, mais plutôt une phase de transition.

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S’il quitte Les Démocrates, l’ancien responsable assure le faire sans amertume. Il revendique une énergie intacte et une volonté renouvelée de servir le Bénin autrement. Aucun engagement futur précis n’a été annoncé à ce stade, mais le message laisse clairement entendre que de nouveaux défis politiques se dessinent à l’horizon.

L’intégralité du message de démission

Béninoises, Béninois,

Chers compatriotes,

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En ce dimanche 22 mars 2026, je prends la parole devant vous, le cœur lourd mais la tête haute.

Notre pays traverse un tournant décisif de son histoire. Dans cette arène politique où les vents tournent parfois plus vite que les consciences, j’ai mené le combat de mes convictions. J’ai tout donné. J’ai offert mon énergie, ma loyauté et ma jeunesse pour que les mots « intégrité » , « fidélité » et 《loyauté 》ne soient pas de vaines expressions sacrifiées sur l’autel de l’opportunisme en politique.

Les événements en ont décidé autrement. Les circonstances ont tracé un autre chemin. J’en prends acte avec la sérénité de ceux qui n’ont rien à se reprocher.

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Ma gratitude envers le parti Les Démocrates est infinie. Vous avez été ma famille. Je tiens à remercier chaque responsable, chaque militant, de la base au sommet, pour cette aventure humaine et politique.

Un salut tout particulier à l’Ancien du parti, le Président Thomas Boni YAYI. Monsieur le Président, travailler à vos côtés fut un honneur et une école de résilience.

Après tout le combat politique que j’ai mené au sein du Parti Les Démocrates, j’ai pris l’initiative de faire une large consultation des responsables du Parti de la 16ème circonscription électorale.

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J’ai successivement consulté tous les regroupements dénommés » Les amis de Guy Dossou MITOKPE « . J’ai rencontré les militants qui nous ont soutenu un peu partout dans le pays.

Après toutes ces consultations, une seule option est revenue continuellement avec insistance : Nous avons tout donné et nous sommes à la fin d’un cycle….

Fort de ma vigueur et de mes ambitions intactes, j’estime qu’il est temps pour moi de regarder vers l’horizon.

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On ne peut rester indéfiniment dans le deuil des structures quand l’avenir du pays nous appelle ailleurs.

C’est donc avec une émotion profonde, mais une détermination inébranlable, que je vous annonce ma démission du Parti Les Démocrates.

Je pars sans amertume, mais avec la conviction que mon énergie doit désormais servir de nouveaux défis et desseins pour le bien de notre nation commune.

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Que Dieu veille sur le Bénin et qu’Il bénisse notre marche vers la lumière…

Dr. Guy Dossou MITOKPE