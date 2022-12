Bénin: frustrés, les Ambassadeurs de Patrice Talon quittent le BR pour l’UP le Renouveau

Le Mouvement « Les Ambassadeurs de Patrice Talon » n’est plus membre du Bloc Républicain. Les militants et militantes dudit mouvement ont acté leur démission collective du parti dirigé par le Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané.

Conduits par Félicien Hounkanrin, coordonnateur Ouémé, les ambassadeurs de Patrice Talon ont claqué la porte du cheval cabré. Ils ont quitté le parti vert pour se mettre à l’ombre du baobab. En effet, les membres du Mouvement ont atterri à l’UP le Renouveau pour se mettre aux côtés de leur mentor Oswald Homeky.

Selon Félicien Hounkanrin la décision de partir du BR a été prise après maintes réflexions et analyse du devenir politique du Mouvement « Les Ambassadeurs de Patrice Talon ». Dans ses explications, il apparaît subtilement une note de frustration qui a fini par gagner toute sa troupe au lendemain de la publication de la liste de candidature du BR aux législatives de janvier 2022.

« Quand vous avez le sens de sacrifice, du travail bien fait et de résultats qui sont perceptibles aux yeux de tout le monde, et qu’à l’intérieur du parti vous vous sentez trahi ou abandonné et qu’il n’y a personne pour défendre vos intérêts, vous allez travailler, mais tout tombera à l’eau », a confié Félicien Hounkanrin au micro de Crystal News.

Potentiels non exploités

Félicien Hounkanrin fait savoir que ses actions et celles de son Mouvement pour l’enracinement du BR sont visibles dans la 20e circonscription électorale. Depuis les élections législatives d’avril 2019, les ambassadeurs de Patrice Talon se sont imposés pour contribuer aux résultats positifs du BR dans cette zone électorale.

Au regard de ce parcours, il a déploré la minimisation de son Mouvement dans le cadre des positionnements en vue des prochaines élections. Il a estimé que cet agissement sabote ses efforts et ceux des siens. « Si aujourd’hui, on aligne les soldats pour le prochain combat et qu’on ne nous consulte pas, on ne nous fait aucune amitié de consulter notre groupe ou de valoriser nos potentiels ; on jette tous ces investissements de côté », a-t-il expliqué.

Le Mouvement « Les Ambassadeur de Patrice Talon » continuent désormais leur aventure politique au sein de l’UP le Renouveau pour le bonheur d’Oswald Homeky, qui selon Félicien Hounkanrin, avait à peine digéré leur adhésion au BR.