Bénin: flou autour de 04 décès au CNHU: la tête de Benjamin Hounkpatin réclamée

Le fauteuil ministériel du Professeur Benjamin Hounkpatin est secoué depuis quelques heures. Sa tête est réclamée suite au décès tragique de 04 patients à la clinique universitaire polyvalente d’anesthésie-réanimation du Centre national hospitalier universitaire (Cnhu). Le drame serait survenu après une coupure d’électricité.

« Monsieur le ministre de la santé, veuillez démissionner », a lancé le père d’une victime. Il n’est pas le seul à penser ainsi. Dans l’opinion publique, c’est une vague de colère et d’indignation qui s’abat sur le CNHU, son Directeur et surtout le premier responsable du secteur de la santé, Benjamin Hounkpatin. Pour les internautes, il est inadmissible qu’on dise qu’un hôpital comme le CNHU rencontre des problèmes d’énergie électrique.

Sur la toile, le gouvernement et surtout le Ministre de la Santé est pris en sandwich. Au cœur de commentaires acerbe et parfois désobligeant, Benjamin Hounkpatin est invité à rendre les clés de son département ministériel. « Le ministre de la santé doit démissionner, c’est une honte », a écrit un internaute suite à la publication du communiqué signé de Benjamin Hounkpatin sur la situation.

Quelques commentaires pris sur la page Facebook du gouvernement

« Dans les pays qui se respectent, on aurait assisté à des démissions, ou des relèvements de fonction purement et simplement. Ils s’amusent avec la vie des gens dans cette maison. Le désordre a assez duré », a écrit R. K. B sur la page Facebook du gouvernement. Président de l’ONG Bénin Diaspora Assistance, est allé loin en déclarant que le « Ministre n’a plus compétence pour continuer à diriger le secteur sanitaire ». Pour Medard Koudébi, Benjamin Hounkpatin devrait purement et simplement démissionner.

Très actif dans le secteur sanitaire béninois, Médard Koudébi a évoqué dans un rapport des faits similaires à ce qui s’est passé au service de réanimation, qui auraient pu depuis longtemps motivé la démission du Ministre de la Santé.

Des enquêtes en cours pour situer les responsabilités

Selon le communiqué en date du dimanche 09 octobre 2022, le gouvernement a entrepris des actions pour faire la lumière sur les circonstances de la mort des 4 patients. Le Ministre de la Santé a indiqué que l’Autorité de Régulation du Secteur de la Santé (ARES) a été personnellement saisie par le Chef de l’Etat.

D’un autre côté, le dossier a été confié au Procureur de la République pour des suites judiciaires à donner. Benjamin Hounkpatin a appelé les populations au calme, en attendant les résultats des différentes enquêtes en cours.