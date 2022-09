Bénin: fini les vacances, c’est la reprise des classes !

Conformément au calendrier scolaire 2022-2023, élèves, écoliers et enseignants ont retrouvé le chemin de l’école ce lundi 19 septembre. A cette occasion, le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, a adressé un message aux acteurs de l’école pour la réussite de l’année scolaire qui vient de débuter.

Après plus de 02 mois de vacances, l’école béninoise rouvre ses portes à compter de ce lundi. Dans toutes les écoles publiques et privées, les activités pédagogiques ont repris et c’est ainsi parti pour neuf (09) mois. Dans un message délivré à la veille de la rentrée, le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, a invité tous les acteurs à redoubler d’effort pour la continuité dans les performances réalisées à l’année éculée.

Le ministre a rappelé aux enseignants, leur rôle d’éducateur qui doit être en soutien à l’éducation familiale. Il a reconnu que la tâche est difficile, mais il s’agit d’un métier noble dont ils doivent être fiers. « Le métier que vous avez choisi ou que vous exercez par défaut n’est pas un métier comme les autres. En dépit des nombreuses contraintes et exigences qu’il renferme, il est indéniablement le plus beau métier du monde. Soyez donc fier d’être l’artisan qui, dans sa moule, façonne le constructeur, le développeur et protecteur de l’immortalité. Cela n’a pas de prix », a dit le ministre.

« Tout le monde à l’école »

Salimane Karimou a invité tous les apprenants à se présenter dans les écoles ce lundi pour le démarrage des cours. « Pas d’hésitations. Tout le monde à l’école. Vos seconds parents que sont vos enseignants vous y attendent. Ils sont prêts à vous accueillir, à vous mettre dans de bonnes conditions d’apprentissage et à vous accompagner dans l’efflorescence des talents qui sommeillent en vous », a-t-il déclaré. Cet appel du ministre

Cet appel du ministre ne pourra pas être suivi dans toutes les localités du pays. Malgré la volonté des enseignants et écoliers, certaines écoles n’ouvriront pas pendant un bon moment. A Zagnanado par exemple, plusieurs écoles sont inondées, et il va falloir attendre le retrait de l’eau pour lancer les activités académiques. Une situation alarmante qui va entraver le bon déroulement de l’année scolaire dans cette partie du pays.