Bénin: fin de formation pour 500 agents de police de la promotion 2020

La suite de la formation professionnelle a eu lieu à l’école nationale de formations des brigadiers et agents de police. Ces formations ont permis à ces nouveaux fonctionnaires de la police républicaine d’acquérir les techniques et les compétences nécessaires à mettre au service de leurs concitoyens.

« Ce choix qui est le fruit de votre engagement personnel à consacrer une partie de votre vie à protéger vos concitoyens et leurs biens, exige de vous de multiples sacrifices. Ces sacrifices qui fondent votre métier ne seront mis en valeur que par un comportement irréprochable en toutes circonstances, et par la culture de l’excellence dans vos rapports avec tous vos concitoyens« , indique-t-il.

La sortie de cette promotion 2020 s’inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement de renforcer la sécurité des personnes et des biens par l’amélioration constante des moyens logistiques et humains de la police républicaine.

Une vague de 500 élèves agents de police de la promotion 2020 sont au terme de leur formation. La cérémonie officielle de leur sortie a eu lieu ce vendredi 11 Mars 2022 sur l’esplanade de l’Ecole nationale de formation des brigadiers et agents de police. La cérémonie a été présidée par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane SEIDOU.

