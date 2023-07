Bénin – Fête de l’indépendance: pour la première fois un défilé aérien

Pour la première fois, une parade aérienne est prévue à l’occasion de la Fête nationale qui sera célébrée le mardi 1er août 2023.

Dans le cadre des préparatifs des manifestations commémoratives de la fête de l’indépendance du Bénin, les éléments des forces de défense et de sécurité du Bénin ont annoncé quelques innovations. Pour la célébration du 63ème anniversaire de notre fête nationale, le public béninois assistera, pour la première fois a un défilé aérien le 1er août 2023.

Selon le compte rendu d’une conférence de presse sur les préparatifs et le déroulement du défilé militaire, plus des 7 composantes des forces militaires et paramilitaires qui défileront. « Une belle parade des vecteurs aériens de l’armée dans le ciel de Cotonou est prévue » a annoncé l’État-Major Général de l’armée béninoise.

Cette parade « engagera plusieurs hélicoptères nouvellement acquis par l’État béninois au profit des forces aériennes. C’est une innovation du régime du Président Patrice TALON et elle constituera une grande attraction pour le public en général, particulièrement pour ceux qui feront le déplacement de l’Esplanade de l’Amazone ».