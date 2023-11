Bénin: faites vos achats via Moov Money et gagnez un téléphone et 2 mois de forfait illimité

- Publicité-

Moov Africa Bénin a procédé à la remise de lots aux gagnants du programme A point Moov Money le vendredi 17 novembre 2023 à Cotonou. Démarré le 1er novembre 2023, ce jeu A point Moov Money prendra fin le 15 décembre de la même année.

Dans le cadre du jeu concours programme A point Moov Money lancé par Moov Africa Bénin, plus de 160 téléphones portables avec deux mois de forfait internet illimité sont déjà gagnés par des clients Moov Money en deux semaines.

Il s’agit d’une action promo dont le mécanisme permet aux clients Moov Money de cumuler des points chaque fois qu’ils font des opérations Moov Money. L’objectif de Moov Africa est non seulement d’animer les fêtes de fin d’année en offrant aux clients des lots pour les accompagner, mais surtout de réaffirmer également leur ambition d’être plus proche d’eux, avec eux chaque jour.

La remise des lots

C’est dans ce cadre que le vendredi 17 novembre 2023, la remise des lots d’une dizaine de gagnants résidant à Cotonou a été faite à la direction Général de Moov Africa Bénin. Un moment de joie et de gaieté pour les bénéficiaires qui ont réaffirmé leur confiance à Moov Africa.

« J’ai fait des achats par Moov Money et ils nous ont donné des cadeaux, dont un téléphone portable et deux mois de forfaits illimités. C’est un cadeau de fin d’année. Je n’y croyais pas, mais quand je suis arrivée, j’ai compris que c’était une réalité. J’ai reçu une casquette, un sac, un téléphone, un peu de tout. Je suis très contente et je demande à tous les clients Moov de faire leurs achats par Moov Money pour augmenter leur chance de gagner un téléphone », a confié avec enthousiasme Dame Catarina Thérèse.

Claude Amètonou, lui, n’y croyait pas du tout. Selon lui, après avoir reçu l’appel lui annonçant qu’il venait de gagner un téléphone et deux mois de forfait internet, il a aussitôt pensé à une nouvelle stratégie des cybercriminels pour l’arnaquer. Mais il sera très vite rassuré par la direction générale de Moov Africa Bénin avant de constater la réalité lors de la remise des lots.

« Effectivement, hier à 19 heures, j’ai reçu l’appel, je me suis dit que voilà encore une arnaque, mais la discussion que j’ai eue avec les agents de Moov m’a rassuré et je suis venu ici. Effectivement, j’ai reçu mon lot et ça m’a encouragé et me motive à continuer à utiliser les services Moov Money dans mes transactions », a-t-il affirmé.

Tout savoir sur le programme A point Moov Money

Le programme A point Moov Money qui a démarré depuis le premier novembre et durera 45 jours prendra fin le 15 décembre 2023. Le mécanisme consiste tout simplement à offrir un téléphone chaque heure de 8h à 18 heures.

Pour le responsable Go To Market de Moov Africa Bénin, Prince Emmanuel Viodé, le jeu ne se fait pas par tirage au sort et c’est le meilleur qui gagne. « C’est pourquoi nous avons parlé d’un programme A point. C’est celui qui cumule plus de points entre 8h et 9H et qui a eu à faire des opérations Moov Money qui gagne », a-t-il clarifié.

Le principe, dit-il, est très simple. « Lorsque vous achetez par exemple dans un supermarché, un restaurant, une boutique, au quartier et que vous payez par Moov Money, cela vous donne des points. Donc, lorsque vous cumulez un certain nombre de points, vous vous retrouvez parmi les meilleurs. Si de 8h à 9h vous avez cumulé 50 points, et que c’est vous qui avez cumulé le plus de points, il est clair que vous gagnerez le téléphone avec deux mois de connexion illimitée. De 9h à 10h, cela peut être quelqu’un d’autre. Chaque heure, un téléphone portable avec deux mois de connexion illimitée est gagné », a expliqué Prince Emmanuel Viodé.

En core près de 200 téléphones à distribuer

C’est pourquoi, il encourage les clients Moov Money à payer leurs achats par Moov Money, partout où ils sont: « Même dans les pharmacies, s’ils voient qu’ils peuvent payer par Moov Money et que la pharmacie accepte le paiement par Moov Money, ils n’ont qu’à payer. Cela leur donne la possibilité de pouvoir gagner un téléphone avec deux mois de connexion illimitée.

Il est à noter qu’à la date d’aujourd’hui, Moov Money a déjà distribué plus de 160 téléphones sur les 450 téléphones prévus et les gagnants peuvent récupérer leur lots dans les agences Moov Africa de leurs localité dans toutes les 77 communes du Bénin.