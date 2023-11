Bénin – Examen du CEP 2024: le gouvernement met en garde contre les faux frais

Pas de faux frais à exiger aux parents d’apprenants dans le cadre de la constitution des dossiers de candidature pour le compte de l’examen du certificat d’études primaires (CEP). La mise en garde vient du ministre de l’enseignement maternel et primaire, Salimane Séidou.

A travers un communiqué en date à Porto Novo du 17 novembre 2023, le ministre du sous-secteur de l’enseignement maternel et primaire, Salimane Séidou met en garde contre les frais fantaisistes exigés par certains chefs d’établissement aux parents de candidat.

Selon la note du ministre, les frais de constitution de dossier de candidature à l’examen du certificat d’études primaires (CEP) s’élèvent à 1500 FCFA, soit 200 FCFA pour le relevé de notes, 500 FCFA pour l’inscription et 800 FCFA pour l’établissement de la carte scolaire.

Le ministre Salimane Karimou invite les chefs d’établissement à s’en tenir à ces différents frais et demande aux directeurs départementaux de l’enseignement maternel et primaire, aux chefs de régions pédagogiques, aux conseillers pédagogiques et à toutes autres personnes compétentes de suivre les procédures de constitution des dossiers dans les écoles afin de faire respecter les textes.