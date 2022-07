Bénin – Évasion de Georges Bada: relaxe requise contre sa sœur et la policière Delphine Dedji

Le procès des personnes citées dans l’évasion de Georges Bada a repris ce jeudi 30 juin 2022 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). L’audience de ce jour est consacrée à la réquisition du ministère public et à la plaidoirie.

Le ministère public a requis la relaxe au bénéfice du doute contre Adélaïde Bada Todjinou et Delphine Dedji, accusées dans l’évasion de l’ex-maire Georges Bada. Par contre, le substitut du procureur a requis contre les deux policiers de garde au moment de l’évasion, 2 ans de prison dont 1 ferme.

Pour rappel, Georges Bada a été condamné à 6 ans de prison ferme pour abus de fonction dans une affaire domaniale dite de « 39 ha ». Placé sous mandat de dépôt en décembre 2020, l’ancien maire de Calavi a encore un peu plus de 5 ans à passer derrière les barreaux.

L’évasion…

Contre toute attente alors qu’il est admis au soin au centre national hospitalier et universitaire (CNHU) Koutoukou Maga, il s’évada de façon spectaculaire. Dans la foulée, des gardes pénitenciers en service au CNHU et la sœur de l’ancien maire ont été interpellés et déposés en prison.

Poursuivis pour complicité d’évasion, leur procès s’est ouvert le 28 Avril dernier à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Faut-il le rappeler, le conseiller communal Georges Bada est élu sur la liste du parti Union Progressiste (UP); il est donc l’un des gros soutiens du régime en place dans la 6e circonscription électorale.