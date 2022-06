Bénin: Eugène Azatassou rend le gouvernement responsable de la souffrance du peuple

Loin de la guerre en Ukraine et des effets de la pandémie du Covid19, Eugène Azatassou du parti « Les Démocrates » lie les difficultés que traversent les béninois à des situations créées par le pouvoir de la rupture.

Reçu le dimanche 12 Juin 2022 sur la radio nationale, Eugène Azatassou a donné sa lecture de la situation socioéconomique du pays. Contrairement aux justifications du gouvernement qui lie la cherté de la vie et la flambée des prix des produits de grandes consommations, à la guerre en Ukraine et à la pandémie du Covid19, pour lui, ce sont les actes posés par le pouvoir de la rupture à savoir les casses des activités des populations, les licenciements massifs et autres actes de ce genre qui sont à l’origine de la situation de crise actuelle.

« Le pouvoir actuel a tout déstructuré, le PVI a fait monter les prix à importations, le pouvoir a créé des situations pour que le peuple soit dans la misère sans la COVID-19 sans la guerre en Ukraine« , indique Eugène Azatassou

Propositions pour atténuer les effets de la crises…

Le vice président des démocrates ne s’est pas arrêté à critiquer le régime en place. Il a également fait des propositions au gouvernement pour faire face à la situation de crise actuelle.

L’ancien coordonnateur national des forces cauris pour un Bénin émergent, Eugène Azatassou préconise la suppression du programme de vérification des importations (PVI) et ensuite éjecté abondamment de l’argent dans la consommation.

Le vice président des démocrates suggère également l’accélération de la procédure de revalorisation des salaires et le retour dans le giron de l’Etat, des sociétés privatisées.