Bénin et AIIB: signature d’un Mémorandum d’entente pour renforcer la coopération dans le financement des infrastructures
Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, s’est entretenu le mardi 8 septembre 2026 avec Zou Jiayi, présidente de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (Baii/Aiib), en visite officielle au pays.
Au terme de leurs échanges, la présidente de l’institution a salué la dynamique de croissance locale ainsi que la vision de développement du Bénin à l’horizon 2060, tout en confirmant la volonté de sa banque d’investir massivement dans des secteurs clés.
Des investissements stratégiques et signature d’un Mémorandum d’entente
Soulignant l’importance du Bénin en tant que membre non régional de premier plan en Afrique, Zou Jiayi a réaffirmé l’engagement de l’institution multilatérale à soutenir les programmes de développement nationaux à travers des investissements ciblés dans les domaines de l’énergie (notamment les énergies renouvelables), des transports (routes et aéroports), des ports et de l’agriculture durable.
Cette visite s’est poursuivie par une séance de travail entre la délégation de la Baii/Aiib et plusieurs membres du gouvernement bénénois. Les discussions ont abouti à la signature officielle d’un Mémorandum d’entente (MoU) entre la République du Bénin et l’institution financière, scellant ainsi le renforcement de leur coopération bilatérale dans le secteur des infrastructures
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