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Bénin et AIIB: signature d’un Mémorandum d’entente pour renforcer la coopération dans le financement des infrastructures

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, s’est entretenu le mardi 8 septembre 2026 avec Zou Jiayi, présidente de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (Baii/Aiib), en visite officielle au pays.

Edouard Djogbénou
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Diplomatie
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Bénin et AIIB: signature d’un Mémorandum d’entente pour renforcer la coopération dans le financement des infrastructures
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Au terme de leurs échanges, la présidente de l’institution a salué la dynamique de croissance locale ainsi que la vision de développement du Bénin à l’horizon 2060, tout en confirmant la volonté de sa banque d’investir massivement dans des secteurs clés.

​Des investissements stratégiques et signature d’un Mémorandum d’entente

​Soulignant l’importance du Bénin en tant que membre non régional de premier plan en Afrique, Zou Jiayi a réaffirmé l’engagement de l’institution multilatérale à soutenir les programmes de développement nationaux à travers des investissements ciblés dans les domaines de l’énergie (notamment les énergies renouvelables), des transports (routes et aéroports), des ports et de l’agriculture durable.

​Cette visite s’est poursuivie par une séance de travail entre la délégation de la Baii/Aiib et plusieurs membres du gouvernement bénénois. Les discussions ont abouti à la signature officielle d’un Mémorandum d’entente (MoU) entre la République du Bénin et l’institution financière, scellant ainsi le renforcement de leur coopération bilatérale dans le secteur des infrastructures

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