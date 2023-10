Bénin: entre un laboratoire équipé et un siège pour les députés, Richard Ouorou fait son choix

Le politologue béninois Richard Ouorou encourage les dirigeants béninois à investir plus dans le développement humain que dans la démocratie de « façade » qui n’est d’aucune utilité pour le peuple.

Dans une publication sur sa page Facebook, le président du mouvement « Les terriens » invite les dirigeants à opter pour des investissements plus utiles pour le pays. Pour soutenir sa réflexion, le Consultant international s’attaque à la construction du nouveau siège de l’assemblée nationale.

Pour le politologue béninois, « construire un laboratoire de pointe à l’université plutôt que de dépenser des ressources pour construire un nouveau siège pour des personnes qui semblent simplement acquiescer sans réfléchir », est plus utile pour le pays.

Selon Richard Ouorou, la proposition de construire un laboratoire équipé dernier cri à l’université pour former des médecins et d’autres professionnels de la santé est pertinente dans notre contexte.

Un laboratoire bien équipé précise-il pourrait fournir un environnement propice à la recherche, à l’innovation et à la formation de professionnels de la santé hautement qualifiés.

« Cela pourrait contribuer à renforcer les capacités médicales locales et à réduire la dépendance à l’égard des soins médicaux dispensés à l’étranger…« , indique-t-il.

En tout cas pour le politologue, il est plus utile pour le Bénin de consentir à des investissements dans ce sens que de « gaspiller l’argent du contribuable dans une démocratie de façade et hypocrite », de construire un logement à des députés dans une démocratie où « une fois élu, le chef de l’Etat peut choisir ses députés, ses opposants, qui se présenteront contre lui aux élections et tout le reste ».