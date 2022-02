Bénin: en prison, Georges Bada visé dans une nouvelle affaire de 3 milliards francs CFA

L’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi n’est visiblement pas encore au bout de ses peines. Actuellement en prison pour une affaire domaniale, il pourrait retourner devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) dans une affaire de dette contractée au nom de la Mairie sous sa mandature.

Dans sa démarche d’imprimer une marque de bonne gouvernance à la tête de la Mairie d’Abomey-Calavi, la mandature d’Angélo Ahouandjinou met à nu les malversations financières survenues sous la mandature de l’ex-maire Georges Bada. De sources proches du dossier, il s’agit d’une dette de plus de 3 milliards de francs CFA contractée au nom de la Mairie. Les sous n’auraient pas été exclusivement utilisés pour la raison qui a justifié le prêt.

En effet, les plus de 3 milliards de francs CFA devraient notamment servir à l’achat d’engins lourds dans le cadre des travaux d’aménagement en période pluvieuse. Mais ceci n’a visiblement pas été le cas ; en tout cas, Angélo Ahouandjinou et son équipe n’ont pas vu la trace des machines. Face à ce constat et pour mieux comprendre ce qui s’est passé, le Conseil communal a saisi le ministère de l’économie et des finances, qui a dépêché une équipe de l’Inspection Générale des Finances (IGF) pour une mission d’audit.

Ce que révèle les investigations…

Il ressort des auditions et autres contrôles de la mission d’audit que plus d’un milliard de francs CFA auraient servi au payement des géomètres ayant travaillé dans le cadre du lotissement. Selon Dynamisme Info qui a rapporté les propos d’une source proche de la mairie, cette dépense effectuée par l’ancienne mandature est incompréhensible.

En réalité, des sources de BENIN WEB TV rapportent que les citoyens ont financièrement contribué aux travaux de lotissement, et il avait été conclu que la rémunération des géomètres soit déduite de ladite contribution. Comment se fait-il alors que les fonds destinés à l’achat d’engins se retrouvent dans les poches de géomètres en guise de rémunération ? La question reste pour le moment sans réponse et pourrait être bientôt débattue à la Criet, selon l’évolution du dossier.

Par ailleurs, on apprend que l’actuel mandature à la tête de l’administration communale d’Abomey-Calavi aurait hérité d’une dette de plus de 7 milliards de francs CFA. Mais Angélo Ahouanddji et Cie ne comptent pas rembourser ces emprunts sans investiguer et situer les responsabilités. Cette démarche est qualifiée de chasse aux sorcières par certaines opinions, mais l’actuel maire reste droit dans ses bottes. Au cours d’une rencontre tenue récemment avec des populations à la base, il a réitéré sa volonté d’assumer pleinement et jusqu’au bout la charge qui lui a été confiée.