Bénin: 07 personnes arrêtées dans une nouvelle affaire domaniale à Calavi

La justice a été saisie d’une nouvelle affaire domaniale dans la commune d’Abomey-Calavi. Sept (07) personnes sont déjà en garde à vue dans ce dossier. Ils seront présentés au Procureur de la république près le tribunal de Calavi ce jeudi 10 février 2022.

Sept (07) personnes épinglées dans une nouvelle affaire domaniale à Abomey-Calavi, après celle des 39 hectares. Il s’agit cette fois-ci d’un double dédommagement au profit de 4 familles. Selon Frissons radio, le premier dédommagement remonte en 1969 et le second en 2015. Le domaine concerné est de 17 hectares et situé vers la zone de l’IITA, dans le quartier Allègléta.

De sources concordantes, le premier dédommagement est intervenu après le désistement et l’abandon du domaine par les familles. L’Etat avait donc enclenché le processus de dédommagement, qui a abouti au payement du domaine. Les quatre familles avaient donc pris chacune le montant qui correspond à sa superficie. Mais en 2003, des représentants desdites familles sont revenus à la charge en exigeant un autre dédommagement. Plus de 300 parcelles appartenant à la réserve administrative auraient été attribuées dans ce dossier.

Les personnes citées et déjà interpellées seront présentées ce jeudi 10 février 2022. Ce dernier selon les informations et preuves réunies pourrait décider de les mettre sous mandat de dépôt en attendant la suite de l’enquête. Des anciens maires dont Liamidi Houénou de Dravo seraient aussi impliqués dans l’affaire.