Bénin: en pleine marche, Miss Espoir chute et traine des douleurs à l’épaule

Triste nouvelle pour Miss Espoir. La chanteuse a été victime d’une chute violente alors qu’elle marchait tranquillement sur le trottoir il y a environ un mois.

La chanteuse béninoise Miss Espoir traine des douleurs à l’épaule depuis bientôt un mois après une grave chute. Elle a exprimé sa douleur sur sa page Facebook le 31 juillet 2022. “Un petit faux pas et je tombe violemment sur le trottoir comme de n’importe quoi. Séquelles épaules endommagées depuis 15jrs. Je préfère en rire. Mais la douleur de ça…”, a écrit l’auteure de la célèbre chanson Maman Dagbé.

Miss Espoir, Maman pour la 2è fois

Pour rappel, en juin dernier, après un long moment d’absence suite à la perte de sa page Facebook professionnelle, soupçonnée d’être enceinte depuis décembre 2021 , Miss Espoir a confirmé son accouchement. “DIEU donne à celles qui n’ont pas pu avoir un bébé d’en avoir aussi. Être Maman est génial”, a écrit Miss Espoir en légende d’un cliché d’elle en train d’allaiter son bébé.

Avant ce dernier accouchement, Miss Espoir était maman comblée d’un garçon de 24 ans , Yann qu’elle appelle affectueusement « grand homme ». Pour l’anniversaire de son fils le 28 juin 2019, Miss Espoir avait fait une émouvante publication sur sa page Facebook.

“Waaaoooo je suis la maman de ce grand homme? . Merci Seigneur de m’avoir aidé à l’élever.? 22ans aujourd’hui » a écrit l’interprète de Maman. Après avoir souhaité un Joyeux anniversaire à son « merveilleux enfant Yann », la chanteuse a demandé à ses fans de le faire à leur tour: « aidez-moi à lui souhaiter HBD »peut on lire en légende d’une photo d’elle dans les bras de son fils, Yann.

Initiatrice du concert cœur d’or…

Née un 24 janvier à Porto-Novo, Miss Espoir de son vrai nom Ahamada Omoloto est très connue pour son franc parlé. Elle est issue d’une famille polygame de seize (16) frères et sœurs. Fille de Yaovi Ahamada, l’ancien gardien de but des dragons de l’Ouémé et Joséphine Noukpo, Miss espoir se veut être la fierté de tout un peuple.

Initiateur du concert cœur d’or, Miss espoir organise chaque année, une collecte de vivres, dans le but de venir en aide aux personnes démunies, aux orphelins et aux prisonniers.