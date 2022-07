Bénin: Emmanuel Macron demande les œuvres d’art contemporain, exposées à la Présidence

En visite officielle au Bénin, Emmanuel Macron a visité l’exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation ». Lors d’une conférence de presse conjointe entre les deux chefs d’État, le président français a exprimé son vœu pour que les œuvres d’art contemporain, exposées à la Présidence, soient également exposés en France.

Emmanuel Macron est en visite officielle au Bénin, mercredi, pour des discussions avec le président Patrice Talon, sur la lutte contre le terrorisme, la restitution d’œuvres d’art ainsi que les partenariats économiques. Après avoir visité l’exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation », Emmanuel Macron a exprimé sa joie.

« Nous sommes fiers de nous engager avec le Bénin »

« Je suis ému à vos côtés de pouvoir admirer dans leur pays les 26 œuvres des trésors royaux d’Abomey que La France vous a restitué, il y a quelques mois. Depuis, ce sont plus de 200.000 personnes qui sont venues les admirer, les retrouver dans des scènes émouvantes de fierté, de gravité, d’effervescence, de dignité », a déclaré Emmanuel Macron lors de la conférence de presse conjointe entre les deux chefs d’État. Et de continuer, « Face à un tel engouement, vous avez fait le choix de prolonger cette exposition. Ce qui en dit beaucoup sur la longue attente qui avait précédé leur retour. »

« Grâce à l’exposition d’artistes contemporains béninois, je suis extrêmement heureux d’avoir pu vivre à vos côtés cette forme de généalogie de la création béninoise. Nous sommes fiers de nous engager avec le Bénin dans un partenariat culturel d’exception, au coeur de cette région de Lagos à Abidjan, qui a tout pour devenir un des cœurs vibrants de la culture du continent africain et du monde. » a t-il déclaré.

« accueillir à Paris l’exposition«

Poursuivant dans ce sens, celui qui est devenu à 39 ans le plus jeune président français a exprimé son vœu de voir, sur les terres françaises, les œuvres d’art contemporain. « Je serai extrêmement fier, Mr le Président, si cela est possible et on arrive à l’aménager, s’il n’y a pas de réserve de votre côté, de pouvoir accueillir à Paris l’exposition que nous venons de voir à Cotonou des artistes contemporains. Ce serait une bonne manière de poursuivre le chemin et de montrer ce dialogue, cet échange qui se poursuit ».