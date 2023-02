Bénin: élue députée, Cécile Ahoumènou dépose le tablier à la HAAC

Cécile Ahoumènou n’est plus membre de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC). Élue députée de la 9e législature, elle a rendu sa démission ce mercredi 15 février 2023.

Le Secrétariat de la HAAC a enregistré la démission de Cécile Ahoumènu. La Conseillère a démissionné de son poste de Vice-président et quitte l’institution. Son départ intervient après son élection à l’Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature.

Cécile Ahoumènou s’est illustrée sur la scène politique après son positionnement sur la liste du parti l’Union Progressiste le Renouveau (UP le Renouveau). Malgré la rude bataille qui s’est tenu dans la 19e circonscription électorale et qui a continué par la suite devant la Cour constitutionnelle, l’ex-agent de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) a pu tirer son épingle du jeu.