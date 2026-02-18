Benin Web TV
LIVE

Bénin : Eléonore Yayi et Jean-Michel Abimbola quittent le gouvernement

Élus députés à l’Assemblée nationale, Eléonore Yayi Ladekan et Jean-Michel Abimbola ne sont plus membres du gouvernement de Patrice Talon. Conformément au principe du non-cumul des fonctions, le chef de l’État a organisé l’intérim afin d’assurer la continuité de l’action publique.

Le · MàJ le
Politique
3 608vues
Bénin : Eléonore Yayi et Jean-Michel Abimbola quittent le gouvernement
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Élus députés à l’Assemblée nationale, Eléonore Yayi Ladekan et Jean-Michel Abimbola ne sont plus membres du gouvernement de Patrice Talon. Conformément au principe du non-cumul des fonctions, le chef de l’État a organisé l’intérim afin d’assurer la continuité de l’action publique.

À la suite de l’élection et de l’installation des députés de la 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale du Bénin, deux membres de l’exécutif ont officiellement quitté leurs fonctions ministérielles pour siéger au Parlement. Il s’agit de : Eléonore Yayi Ladekan, ex-ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de Jean-Michel Abimbola, ex-ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Leur départ est la conséquence directe des dispositions légales encadrant le non-cumul entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire en République du Bénin.

Publicité

Organisation de l’intérim

Afin d’assurer la continuité de l’État et le suivi des dossiers en cours, le Président de la République a procédé à une réorganisation des portefeuilles concernés. A cet effet, Benjamin Hounkpatin, ministre de la Santé, assure désormais l’intérim du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Quant à Shadiya Assouman, ministre de l’Industrie et du Commerce, elle prendra en charge le portefeuille du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Articles liés

Bénin : le gouvernement transmet au Parlement, l’Accord sur le soutien juridique aux États africainsBénin : compte rendu du conseil des ministres du 18 février 2026Bénin : une nomination à la Présidence de la RépubliqueBénin : voici l’organisation de l’intérim des ministres élus comme députés
Merci pour votre lecture — publicité