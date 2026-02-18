Bénin : Eléonore Yayi et Jean-Michel Abimbola quittent le gouvernement

Élus députés à l’Assemblée nationale, Eléonore Yayi Ladekan et Jean-Michel Abimbola ne sont plus membres du gouvernement de Patrice Talon. Conformément au principe du non-cumul des fonctions, le chef de l’État a organisé l’intérim afin d’assurer la continuité de l’action publique.

Élus députés à l’Assemblée nationale, Eléonore Yayi Ladekan et Jean-Michel Abimbola ne sont plus membres du gouvernement de Patrice Talon. Conformément au principe du non-cumul des fonctions, le chef de l’État a organisé l’intérim afin d’assurer la continuité de l’action publique.

À la suite de l’élection et de l’installation des députés de la 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale du Bénin, deux membres de l’exécutif ont officiellement quitté leurs fonctions ministérielles pour siéger au Parlement. Il s’agit de : Eléonore Yayi Ladekan, ex-ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de Jean-Michel Abimbola, ex-ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Leur départ est la conséquence directe des dispositions légales encadrant le non-cumul entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire en République du Bénin.

Organisation de l’intérim