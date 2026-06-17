Bénin: Edgard Guidibi désormais face à 2 fronts judiciaires

Le Tribunal de Commerce de Cotonou condamne Edgard Guidibi à verser plus de 55 millions de FCFA à Finadev SA dans une affaire de prêt financier non soldé.

​Le passif judiciaire de l’ancien conseiller technique à la Présidence de la République, Edgard Guidibi, s’alourdit de manière significative.

Déjà placé sous mandat de dépôt depuis octobre 2025 par la Cour Spéciale des Affaires Foncières (CSAF) dans le cadre d’une instruction pénale toujours en cours, le pasteur et promoteur immobilier vient d’essuyer un sérieux revers sur le terrain commercial, rapporte Lamarina.bj.

Saisi en mars 2026, le Tribunal de Commerce de Cotonou a prononcé la résolution d’un accord de dation en paiement signé quatre ans plus tôt et a condamné le débiteur à rembourser la somme exacte de 55 028 420 francs CFA à l’institution de microfinance Financial Development (Finadev) SA.

​Cette affaire commerciale s’enracine dans un feuilleton financier vieux de dix ans. En octobre 2016, Edgard Guidibi contractait un prêt de 100 millions de francs CFA auprès de Finadev SA pour financer ses activités. Face à des difficultés chroniques de remboursement, et après un rééchelonnement infructueux de la dette en 2018, les deux parties avaient pourtant cru sceller un règlement définitif le 11 avril 2022.

Par un acte notarié de dation en paiement, le promoteur transférait à l’institution financière la propriété d’un terrain d’un hectare et demi situé à Hêvié Ahouanondja, éteignant ainsi le solde restant de sa créance, arrêté à un peu plus de 55 millions de francs CFA. Seulement, ce règlement en nature reposait sur un actif profondément instable.

​L’apparente résolution du conflit n’a duré que deux mois. Dès juin 2022, la société Global Service Plus, fondée par Edgard Guidibi lui-même, informait officiellement Finadev qu’un litige foncier opposait la collectivité venderesse d’origine, la collectivité Tchin, à de tierces personnes revendiquant des droits de propriété sur le domaine.

Ce conflit a immédiatement paralysé les procédures de morcellement, empêchant l’institution de microfinance de valoriser ou de revendre le terrain pour récupérer ses fonds.

​Face à cet actif totalement gelé, l’administrateur provisoire de Finadev SA, Monsieur Aymar C. Adonon, a actionné en mars 2026 la clause résolutoire prévue à l’article 7 de leur convention. Cette clause de sauvegarde stipulait expressément que si une action en revendication par des tiers surgissait sur la parcelle, Finadev pouvait exiger le remboursement immédiat de la créance en numéraire sans attendre l’issue du litige.

Le Tribunal de Commerce de Cotonou a validé cette démarche en prononçant sa sentence le 4 juin 2026. Entre le pénal et le commercial, ce sont désormais deux fronts judiciaires simultanés qui pèsent sur l’ancien gérant de Global Service Plus.