Bénin – Echangeur de Vèdoko: la mobilité bientôt perturbée (plan de circulation)

- Publicité-

Des perturbations sont annoncées au niveau du carrefour Vèdoko dans le cadre du déplacement des réseaux d’électricité, d’eau et de télécommunication afin de libérer les emprises du projet de construction de l’échangeur.

En prélude au démarrage des travaux de construction de l’échangeur de Vèdoko, il sera procédé au déplacement des réseaux d’électricité, d’eau et de télécommunication afin de libérer les emprises du projet.

A cet effet, le ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable informe les usagers et les riverains que la circulation au niveau de cette intersection connaitra des perturbations jusqu’à la fermeture totale du carrefour en fonction de l’évolution et de l’ampleur des travaux.

La phase 1 du projet aura lieu du lundi 27 Novembre au vendredi 15 Décembre 2023. A cet effet, toutes les dispositions seront prises pour permettre aux usagers d’emprunter les voies de déviation qui seront indiquées pour la circonstances. Les autres phases et le plan de circulation se présente comme suit: