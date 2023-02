Bénin – Drame de Dassa: voici pourquoi Patrice Talon n’est pas allé au chevet des victimes au CNHU

Suite à l’accident mortel survenu à Dassa-Zoumè, le gouvernement a très vite pris des dispositions pour la prise en charge des victimes. Selon le Porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, cette promptitude de l’exécutif a été possible grâce à l’implication personnelle du président Patrice Talon. Mais selon certains commentaires dans l’opinion, le Chef d’Etat devrait aller au-delà comme l’ex-président Boni Yayi qui est allé visiter les rescapés.

Certains s’attendaient à voir le président Patrice Talon au chevet des victimes hospitalisées au Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU), mais selon Wilfried Léandre Houngbédji, ce n’était pas possible, même s’il le voulait. « Dès le dimanche soir, le ministre de la santé, quand il a été voir la situation, il avait indiqué clairement qu’il n’était pas approprié que des visites s’organisent », a-t-il affirmé.

Selon le Porte-parole du gouvernement, il avait même recommandé aux familles des victimes de ne pas mettre la pression pour les visites. « Il (ministre de la santé) a même demandé aux familles des rescapés de ne pas insister pour les voir, de laisser le corps médical faire son travail. C’est un connaisseur, et le président Patrice Talon vous a montré depuis 6 ans au moins qu’il sait écouter les connaisseurs, les spécialistes », a indiqué Wilfried Léandre Houngbédji.

Eviter des risques de contamination…

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a également indiqué que des visites de gens venus de l’extérieur peuvent créer des situations de contamination, compte tenu de l’état fragile des rescapés. « En plus, avec l’état fragile dans lequel se trouve ces personnes, vous pouvez aller là-bas et les contaminer, parce que vous venez de la ville et même si les mesures sont prises à l’entrée, on ne sait jamais ce que vous pouvez avoir eu comme virus ou bactérie », a-t-il dit.

Pour rappel, cet accident qui s’est produit le dimanche 29 janvier à Dassa-Zoumè entre un bus de transport et un camion a fait 20 morts sur place et plusieurs blessés. Aux dernières nouvelles, d’autres cas de décès ont été signalés dans le rang des rescapés. Le bilan s’est donc alourdi.