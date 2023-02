Bénin – Drame de Dassa: une bonne nouvelle pour les familles des victimes

Les personnes mortes calcinées dans l’accident dramatique survenu dimanche 29 Janvier à Dassa-Zoumè seront dignement inhumées. C’est l’une des décision prises par le gouvernement en conseil des ministres du mercredi 1er Février. Contrairement à la rumeur de fosse commune qui circulait, l’exécutif a commis une équipe de médecins légistes pour des tests d’ADN afin d’identifier les victimes.

En conseil des ministres ce mercredi 1er Février, le gouvernement a pris une décision qui ne peut que réjouir les parents des personnes mortes calcinées dans le dramatique accident survenu en fin de weekend dernier à Dassa. Les difficultés d’identification des victimes alimentaient la thèse d’une fosse commune pour leur inhumation. Mais en réponse à la situation, le gouvernement a décidé de recourir à la science.

En conseil des ministres mercredi, le gouvernement a autorisé la réalisation de tests d’Adn par une équipe de biologistes et de médecins légistes constitués par l’Etat. Pour l’application de ladite mesure, le ministre de la Santé a été instruit à l’effet de veiller, en relation avec son collègue de la Justice et de la législation, à ce que l’équipe de biologistes et de médecins légistes mise en place, mène ses travaux dans les conditions requises et sous la responsabilité du procureur de la République.

Cette mesure salutaire du gouvernement redonne espoir aux parents des victimes qui pourront finalement enterrer dignement leurs proches morts calcinés dans cet accident.

Autres mesures prises par le gouvernement…

Selon le compte rendu du conseil des ministres du mercredi 1er Février 2023, le gouvernement a également pris comme mesures, la dotation des principales casernes des sapeurs-pompiers de l’intérieur du pays en matériels adéquats pour faire efficacement face aux sinistres en cas de besoin.

Il est également décidé de l’intensification des contrôles routiers, par un déploiement important de policiers et l’acquisition très prochainement de caméras et micros au profit des agents de la Police républicaine.

Selon le même compte rendu du conseil des ministres, l’accident serait survenu entre un des bus de transport en commun de la compagnie de transport Baobab parti de Parakou pour Cotonou avec à son bord 45 passagers, et un camion grue transportant un groupe électrogène. L’accident a eu lieu à la hauteur du village Sos de Dassa-Zoumè.

Le conducteur du bus aurait perdu le contrôle de son engin suite à l’éclatement du pneu avant côté chauffeur. Le bus est allé percuté le camion grue qui roulait en sens inverse, puis s’est immobilisé en pleine chaussée et a pris feu.

Le camion percuté s’est, quant à lui, renversé dans le ravin et a été contaminé par les flammes. Les premiers éléments d’analyse, d’après le compte rendu du Conseil des ministres, postulent que le bus roulait à vive allure au moment de l’accident. Le bilan officiel sur le champ du drame fait état de 20 morts dont 19 personnes calcinées et une décédée brûlée au troisième degré. 24 personnes sont blessées.