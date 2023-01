Bénin – Drame de Dassa: le parti « Les Démocrates » éprouve de l’émoi et une grande tristesse

Le parti « Les Démocrates » (LD) est attristé par le drame qui a frappé plusieurs familles ce dimanche. Dans un message signé de son président Eric Houndété, le parti a exprimé sa douleur suite à ce malheureux événement.

Le drame survenu à Dassa-Zoumè a suscité chez Les Démocrates « émoi et grande tristesse au regard des nombreuses pertes en vies humaines ». « L’ampleur de ce drame, interpelle notre conscience collective et j’invite les autorités sanitaires et gouvernementales à assurer une prise en charge adéquate des blessés afin que point ce bilan déjà macabre ne s’alourdisse », a plaidé Eric Houndété.

Au nom du parti, Eric Houndété a exprimé sa proximité aux familles des victimes. « Qu’elles veuillent bien accepter ma compassion et mes sincères condoléances. Je prie et je confie à la miséricorde divine les âmes des compatriotes qui ont péri dans cet accident », a-t-il dit.

Sur place, l’accident a fait 22 morts selon le premier bilan officiel. Les blessés sont pris en charge au CNHU dans le cadre d’un plan de riposte déployé quelques heures après le drame.