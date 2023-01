Bénin – Drame de Dassa: la réaction du parti de Candide Azannaï

Plusieurs accidents de la route ont perturbé la quiétude des béninois au cours du weekend écoulé. Le caractère dramatique de ces accidents notamment celui de Dassa-Zoumè a suscité un élan de solidarité nationale à l’endroit des proches des victimes de cet accident mortel. Le parti politique de l’ancien ministre Candide Azannaï n’est pas resté indifférent à la situation. A travers un message, il souhaite un prompt rétablissement aux rescapés et le repos éternel aux personnes décédées.

Les réactions ne tarissent pas depuis l’annonce du drame qui a coûté la vie à 22 personnes suite à une collision entre un bus de transport de la compagnie Baobab et un camion à Dassa-Zoumè. A travers un message signé de son secrétaire général national, le parti politique de l’ancien ministre Candide Azannaï a présenté ses condoléances aux familles éplorées et souhaité prompt rétablissement aux blessés et à toutes les victimes de traumatismes.

« C’est avec une très grande affliction que nous avons appris la triste information faisant état de graves accidents de circulation à hauteur de Dan, à Dassa-Zoumè et à Adjohoun dans lesquels plusieurs de nos frères et sœurs ont trouvé la mort« , indiquent les responsables du parti dans leur message.

Compatissant à ce drame qui a frappé plusieurs familles, le parti Restaurer l’Espoir affiche sa solidarité à la douleur des nombreuses familles éplorées et leur présentent leurs vives condoléances. Le parti n’a pas oublié les rescapés de l’accident à qui il a souhaité un prompt rétablissement et la paix aux âmes des personnes malheureusement disparues en ces tristes circonstances.