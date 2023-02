Bénin – Drame de Dassa: 20 personnes décédées dont 19 calcinées, selon le gouvernement

Le Conseil des ministres de ce mercredi 1er février 2023 s’est penché sur le drame survenu à Dassa-Zoumè le dimanche 29 janvier. Selon les chiffres communiqués par le gouvernement, l’accident a causé sur le champ la mort de 20 personnes dont 19 calcinées.

Le gouvernement a présenté le bilan du drame survenu à Dassa-Zoumè. Dans le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour, il est clairement indiqué qu’il y a eu sur le champ, « 20 personnes décédées dont 19 calcinées » et 24 blessés et que le bus contenait 45 passagers.

Ce bilan fait par le gouvernement n’est pas en concordance avec celui servi par la Direction de Baobab Express aux premières heures de l’accident. En effet, dans un communiqué en date du 29 janvier, la Direction de Baobab Express a indiqué que le bus accidenté avait à son bord 40 passagers (dont 1 chauffeur et une convoyeuse). « Pour l’heure, nous déplorons avec beaucoup de peine 22 personnes décédées », avait indiqué Baobab Express.

Quid des circonstances de l’accident ?

Dans la description de a scène, le gouvernement a fait savoir que l’accident est survenu à hauteur du village d’enfants SOS de Dassa-Zoumè et qu’il a été occasionné « par un bus de transport en commun en provenance de Parakou vers Cotonou, avec à son bord 45 passagers d’une part et un camion grue transportant un groupe électrogène d’autre part ».

« Il ressort du compte-rendu, qu’à la hauteur de ce village d’enfants, le conducteur du bus en aurait perdu le contrôle suite à l’éclatement du pneu avant côté chauffeur. Le véhicule déséquilibré de ce fait, aurait dans sa course, percuté le camion grue qui roulait en sens inverse, s’est immobilisé en pleine chaussée et a pris feu. Le camion ainsi percuté, sous l’effet du choc, s’est renversé dans le ravin et a été contaminé par les flammes », lit-on dans le compte-rendu du Conseil.