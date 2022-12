Bénin – Dossier malversation à l’hôpital de l’EPMB: le comptable libéré et placé sous convocation

Interpellé et gardé à vue à la brigade économique et financière (BEF) dans le cadre d’une malversation financière, le comptable de l’hôpital de l’église protestante méthodiste du Bénin (EPMB) a été libéré et placé sous convocation.

Le comptable de l’église protestante méthodiste du Bénin (EPMB) cité dans un dossier de malversation financière et interpellé par la brigade économique et financière est libéré depuis ce mercredi 14 décembre 2022 et placé sous convocation. Il a été gardé dans les locaux de cette unité de la police républicaine durant toute la journée du mardi 13 décembre pour les besoins de l’enquête et sa maison perquisitionnée par les forces de l’ordre.

L’affaire a éclaté suite à un audit commandité par le conseil d’administration de l’hôpital de l’Église Protestante Méthodiste du Bénin sise à Porto-Novo. L’audit aurait révélé plusieurs irrégularités dans la gestion du comptable de la maison.

Pour voir clair dans sa gestion, le conseil d’administration de l’hôpital a porté plainte devant la brigade économique et financière (BEF) et le comptable fut mis aux arrêts et gardé à vue. Un manque à gagner de près de 60 Millions de francs cfa aurait été découvert lors de l’audit.

Mais après 24 heures de garde à vue, le comptable soupçonné de malversation financière a été libéré et placé sous convocation.