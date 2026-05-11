Bénin – Dossier coup d’État déjoué: 2 ans de prison requis contre Angela Kpeidja

La journaliste béninoise Angela Kpeidja est poursuivie dans le cadre de ses publications liées au coup d’État déjoué du 7 décembre 2025.

Lors de l’audience, le parquet a requis une peine de deux ans de prison, dont un an ferme, à son encontre.

Angela Kpeidja, connue pour ses prises de position sur les réseaux sociaux et ses engagements citoyens, est accusée d’avoir relayé des informations considérées comme compromettantes pour la sécurité de l’État. Ses publications auraient été interprétées par les autorités comme une apologie du putsch manqué .

Le ministère public estime que ses écrits relèvent d’une atteinte à l’ordre public et justifient une sanction exemplaire. La défense, de son côté, plaide pour une lecture plus nuancée, mettant en avant la liberté d’expression et le rôle critique du journalisme dans une démocratie.

Le tribunal devrait rendre son verdict dans les prochains jours. Cette affaire, très suivie par l’opinion publique et les organisations de défense des droits humains, pose à nouveau la question de l’équilibre entre sécurité nationale et liberté de la presse au Bénin.

Selon le parquet, deux publications sur Facebook faites par l’accusée seraient des éléments constitutifs de l’infraction. Si la Cour fait la même lecture, la journaliste risque de perdre momentanément sa liberté dans cette affaire.