Benin Web TV
LIVE

Bénin – Dossier coup d’État déjoué: 2 ans de prison requis contre Angela Kpeidja

La journaliste béninoise Angela Kpeidja est poursuivie dans le cadre de ses publications liées au coup d’État déjoué du 7 décembre 2025.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
3 729vues
Bénin – Dossier coup d’État déjoué: 2 ans de prison requis contre Angela Kpeidja
Publicité
1 min de lecture
Google News

Lors de l’audience, le parquet a requis une peine de deux ans de prison, dont un an ferme, à son encontre.

Angela Kpeidja, connue pour ses prises de position sur les réseaux sociaux et ses engagements citoyens, est accusée d’avoir relayé des informations considérées comme compromettantes pour la sécurité de l’État. Ses publications auraient été interprétées par les autorités comme une apologie du putsch manqué .

Le ministère public estime que ses écrits relèvent d’une atteinte à l’ordre public et justifient une sanction exemplaire. La défense, de son côté, plaide pour une lecture plus nuancée, mettant en avant la liberté d’expression et le rôle critique du journalisme dans une démocratie.

Le tribunal devrait rendre son verdict dans les prochains jours. Cette affaire, très suivie par l’opinion publique et les organisations de défense des droits humains, pose à nouveau la question de l’équilibre entre sécurité nationale et liberté de la presse au Bénin.

Selon le parquet, deux publications sur Facebook faites par l’accusée seraient des éléments constitutifs de l’infraction. Si la Cour fait la même lecture, la journaliste risque de perdre momentanément sa liberté dans cette affaire.

Articles liés

Côte d’Ivoire : 28 Ghanéens piégés par de fausses promesses de voyage en Europe, rapatriésCôte d’Ivoire : 28 Ghanéens piégés par de fausses promesses de voyage en Europe, rapatriésAfrique du Sud: le délibéré dans l’affaire Kemi Séba repoussé au 19 maiAfrique du Sud: le délibéré dans l’affaire Kemi Séba repoussé au 19 maiBénin : près de 200 agents de la SRTB visés par un licenciement massifBénin : près de 200 agents de la SRTB visés par un licenciement massifBénin : trois cadres de la CENA entendus par l’ARMP sur un marché d’enveloppes inviolablesBénin : trois cadres de la CENA entendus par l’ARMP sur un marché d’enveloppes inviolables
Merci pour votre lecture — publicité