Bénin : dix Afro-descendants reçoivent des attestations de nationalité

Dix Afro-descendants ont reçu des attestations de nationalité béninoise samedi 29 août 2026 au Complexe judiciaire de Cotonou, lors d’une cérémonie organisée dans le cadre du dispositif de reconnaissance ouvert par le Bénin.

La remise s’est déroulée en présence du garde des Sceaux Yvon Detchenou et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Franck Armel Afoukou. Elle a été organisée par l’Autorité de délivrance des actes relatifs à la nationalité, structure rattachée au ministère béninois de la Justice.

La reconnaissance de la nationalité béninoise aux Afro-descendants repose sur la loi n° 2024-31 du 2 septembre 2024.

Le décret d’application présenté au Conseil des ministres du 20 novembre 2024 prévoit qu’un demandeur depuis l’étranger reçoit, après examen favorable, une attestation provisoire valable trois ans avant l’acquisition complète de la nationalité après un séjour au Bénin.