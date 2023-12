Bénin: Dibi Dobo annonce un spectacle inoubliable ce vendredi à Cotonou

- Publicité-

Dans le cadre de la célébration de ses 10 ans de carrière, le chanteur béninois Dibi Dobo organise un géant concert live le vendredi 15 décembre 2023 à Cotonou.

Le vendredi 15 décembre 2023, Dibi Dobo, artiste chanteur, auteur-compositeur-interprète béninois de renom, sera sur scène pour offrir un spectacle inoubliable à Code Bar de Cotonou. Ce spectacle a été organisé par Dibi Dobo pour commémorer ses 10 ans de carrière musicale.

Dibi Dobo est un artiste panafricain doté d’une créativité sans limites. Depuis 2009, il connaît une ascension fulgurante et attire un public fidèle grâce à sa musique unique. Auteur, compositeur et interprète, il maîtrise plusieurs langues dont le fon, le français et l’anglais, ce qui lui permet de toucher un large éventail d’auditeurs.

Son style musical est un mélange de sonorités béninoises, de hip-hop, de rnb, de rap, de pop et de world music. Dibi Dobo croit fermement que la musique peut transcender les frontières, c’est pourquoi il crée une musique internationale, dans un style qu’il qualifie de « dibitique ». Sa musique est un mariage harmonieux de différents genres, allant du rap à la world music, en passant par le rnb et l’afropop.

Rendez-vous le vendredi 15 décembre 2023 au Code Bar, non loin de l’aéroport de Cotonou. Préparez-vous à danser, chanter et vibrer au son des rythmes envoûtants de Dibi Dobo.