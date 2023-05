Bénin: destruction de 2700 oeufs en provenance du Nigeria

- Publicité-

Une importante quantité d’oeufs saisie et détruite à Bembèrèké. L’opération a été menée le vendredi 05 mai 2023.

Saisis en avril dernier, 2700 oeufs en provenance du Nigeria, le grand voisin, ont été détruits. Selon la radio locale Nonsina, c’est le service de contrôle des produits d’origine animale qui a conduit l’opération.

Ces oeufs sont soupçonnés impropres à la consommation. C’est donc pour protéger la population que la saisie et la destruction ont été opérée. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’on assiste à une telle opération. Les autorités Béninoises ont toujours réprimé l’importation illégale des oeufs.



Justement, sur la question de l’importation des oeufs au Bénin, il y a des dispositions en la matière. Il s’agit particulièrement des dispositions de l’arrêté interministériel N°2005-3889/MAEP /MICPE/MEF /MSP/DC/SGM/DE du 13 décembre 2005 portant interdiction temporaire d’importation, de distribution et de transit de volailles, parties et abats de volailles congelés, poussins d’un jour, œufs et aliments de bétail en provenance des pays infectés par la grippe aviaire.