Bénin – Désignation du chef de fil de l’opposition: Kamar Ouassagari rectifie Wilfried Houngbédji

L’opposition et le pouvoir n’ont pas la même lecture de la procédure de désignation du chef de fil de l’opposition. Reçu dimanche 23 Avril sur l’émission « Cartes sur table » de l’Océan FM, le secrétaire administratif du parti « Les démocrates » ne se retrouve pas dans la procédure évoquée par le porte parole du gouvernement et qui serait à la base de la non désignation du représentant des opposants.

Au micro de Bip radio la semaine dernière, le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji a justifié le retard dans la prise du décret de nomination du chef de fil de l’opposition par le fait que les composantes de l’opposition ne se sont pas encore réunies pour désigner leur représentant. « Dès que ce sera fait et que le président de la République aura un nom, le décret sera pris », avait souligné le responsable de la communication gouvernementale.

Une lecture des textes que ne semble pas partager le parti « Les Démocrates ». Reçu le dimanche 23 Avril 2023 sur l’émission « Cartes sur table » de Océan FM, Kamar Ouassagari, secrétaire administratif du parti « Les démocrates » a fait savoir que la procédure annoncée par l’ancien journaliste n’a pas été prévue par les textes.

« Je suis ahuri d’entendre le porte-parole du gouvernement dire que c’est le parti « Les démocrates » qui n’a pas mené les démarches nécessaires. Quand on prend la loi sur le statut de l’opposition, il est clairement précisé : Est Chef de file de l’opposition, le parti qui a le plus grand nombre de députés à l’Assemblée nationale. C’est donc clair et sans ambiguïté. Aujourd’hui, le parti de l’opposition qui a fait toutes les formalités administratives pour avoir le statut de parti d’opposition, c’est le parti « Les démocrates », a souligné l’opposant.

Pour ce responsable du parti « Les Démocrates », les formalités évoquées par le porte-parole du gouvernement sont des inventions. « Il n’y a aucune formalité de ce genre à faire. La preuve, quand le SEN du parti Fcbe, Paul Hounkpè, devrait être désigné chef de file de l’opposition, il n’y a jamais eu une réunion des partis d’opposition pour écrire que c’est Paul Hounkpè qui a été désigné« , souligne Kamar Ouassagari.

A croire Kamar Ouassagari, le parti « Les Démocrates » n’entend faire aucune démarche vis à vis du pouvoir pour réclamer le titre de chef de fil de l’opposition. Kamar Ouassagari a fait savoir que le décret devrait être pris après l’installation des députés le 12 février. « Mais s’ils ne le font pas, et « …S’ils attendent qu’on vienne les supplier, on ne le fera pas… Qu’ils le prennent ou pas, le peuple béninois sait que le parti politique qui a le chapeau de Chef de file de l’opposition aujourd’hui au Bénin, est « Les démocrates », a-t-il fait savoir.