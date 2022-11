Bénin: des tirs entendus autour d’une position de l’armée à Kérou

Dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 novembre 2022, des tirs bien nourris ont été signalés à Kérou dans le département de l’Atacora. Des individus soupçonnés d’être des djihadistes auraient attaqué une position de l’armée béninoise dans cette partie du pays.

Selon des sources locales, il y aurait eu échanges de tirs entre les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et un groupe d’individus armés dans la commune de Kérou. Selon Fraternité Fm, les tirs ont été entendus entre 04 heures et 05 heures du matin ce vendredi.

Selon le média basé à Parakou, « ces même individus ont attaqué un particulier qu’ils ont blessé dans la foulée ». Depuis plusieurs heures, une accalmie est constatée dans la zone.

Pour le moment, aucune source officielle n’a évoqué cette situation qui vient déranger la quiétude des populations depuis les dernières attaques.