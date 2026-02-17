Bénin : des élus UP-R contestent la désignation du maire de Tanguiéta

À Tanguiéta, des élus du parti Union Progressiste le Renouveau ont officiellement exprimé leur désaccord après l’installation du nouveau Conseil communal et la désignation du maire.

Une contestation interne est enregistrée au sein du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R) à Tanguiéta, à la suite de l’installation du nouveau Conseil communal.

Dans un communiqué daté du 16 février 2026, onze élus titulaires et douze suppléants du parti ont exprimé leur désaccord après la désignation du maire, NOMA Aboubakar. Les signataires indiquent que leur position serait partagée par « 23 élus sur 24 », titulaires et suppléants confondus.

Selon le document, les élus concernés estiment que la procédure ayant conduit à la mise en place du nouvel exécutif communal ne traduirait pas la volonté majoritaire. Ils précisent fonder leur démarche sur des principes de justice et de respect de la volonté populaire.

Les signataires dénoncent par ailleurs ce qu’ils qualifient de tentatives « d’ethnicisation » du débat sur les réseaux sociaux. Ils rejettent toute motivation communautaire et indiquent que les élus concernés proviennent des cinq arrondissements de la commune.

Le Conseil communal de Tanguiéta est composé de 17 membres issus de différentes formations politiques. Lors de la séance d’installation, 11 des 12 conseillers communaux du parti UP-R n’avaient pas pris part aux travaux.

