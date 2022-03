Bénin: des dégâts matériels et des sans-abris suite à un incendie à Zogbodomey

Le vendredi 11 Mars dernier, un incendie survenu à Gba, un hameau du village Ahouandjitomè dans l’arrondissement de Kpokissa, Commune de Zogbodomey a occasionné d’énormes dégâts matériels et a fait plusieurs sans-abris.

Selon le constat fait sur le terrain par le comité local de la croix rouge, le bilan de l’incendie est assez lourd et fait état de 20 constructions totalement consumées par le feu. Plus d’une centaine de personnes sont touchées par le drame sans oublier des sans-abris dont les plus vulnérables sont les enfants et les femmes enceintes.

Face à l’ampleur du drame, le comité local de la croix rouge a lancé un SOS à l’endroit des personnes de bonne volonté et à l’endroit des autorités locales pour soutenir les sinistrés et les aider à faire face aux urgences de l’heure.

Selon les informations, un conflit domanial aurait été à l’origine de l’incendie. Pour la construction de l’école primaire du village, un généreux donateur a attribué une parcelle pour la cause. Mais de retour du Nigéria, l’un de ses fils s’est opposé à ce don. Il a fait défricher la parcelle et a mis le feu aux herbes sèches.

Malheureusement, le feu s’est propagé sous l’action du vent et a embrasé plusieurs cases. Le dégât matériel est énorme. Motos, ustensiles de cuisine et beaucoup d’autres bien ont été touchés par le feu. Interpellé, le présumé auteur de cet incendie fut gardé au commissariat de Kpokissa.