Bénin : des centres d’accueil bientôt construits à Parakou, Allada et Savalou pour les victimes de VBG

Le gouvernement béninois a décidé de construire trois centres d’accueil à Parakou, Allada et Savalou pour améliorer la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre (VBG).

Le gouvernement béninois entend renforcer le dispositif de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 04 mars 2026, l’exécutif a autorisé la contractualisation pour la conduite des études techniques et la construction de centres d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement dédiés à ces victimes.

Selon le compte rendu du Conseil, « la prise en charge de ces victimes, dans les meilleures conditions, repose sur 5 composantes que sont le soutien psychologique, la prise en charge médicale, l’assistance juridique et judiciaire, la prise en charge psychologique et l’accompagnement social ».

Dans ce dispositif, l’accompagnement social joue un rôle central. Il permet notamment d’évaluer les besoins des victimes, de leur offrir une écoute attentive et de leur apporter des réponses adaptées dans les moments d’urgence.

Comme le souligne le gouvernement, « l’accompagnement social permet de prendre en compte leurs besoins tels que la mise en confiance, l’écoute, l’évaluation et la réponse aux besoins urgents y compris l’hébergement provisoire dans un cadre sécurisé, respectueux de ses droits et garantissant la confidentialité et la non-discrimination ».

Cependant, les autorités reconnaissent une limite dans le système actuel. En effet, « dans le dispositif actuel d’accompagnement, le volet “hébergement provisoire” indispensable au protocole de prise en charge fait défaut ».

