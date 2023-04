Bénin: des artistes se mobilisent pour la réduction des coûts des forfaits internet

Exaspérés par la mauvaise foi des opérateurs de téléphonie mobile, Mtn, Moov et Celtiis, des artistes béninois ont lancé depuis ce lundi, une initiative appelant les internautes à boycotter les services de ces opérateurs GSM.

La hausse du coût des forfaits internet et d’appel dans les réseaux GSM au Bénin continue de susciter des vagues d’indignations auprès des internautes et des artistes du pays. Face à cette situation jugée insoutenable, certains acteurs culturels ont décidé de relancer la lutte pour la réduction des tarifs des forfaits. Parmi eux, Bobo We, Nikanor et Dossi se sont engagés à mobiliser leurs fans à travers les réseaux sociaux pour soutenir cette cause.

En effet, malgré les tentatives antérieures qui n’ont pas abouti, ces acteurs culturels restent déterminés à faire entendre leur voix pour un internet et des communications téléphoniques abordables pour tous les citoyens béninois. Ainsi, le rappeur Bobo Wê à travers un post sur ses réseaux sociaux, a appelé les autorités de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste du Bénin (ARCEP) à prendre des mesures concrètes pour réguler les coûts des services de téléphonie mobile et d’internet. Il A également souhaité que des mesures soient prises pour encourager la concurrence entre les différentes entreprises de télécommunications afin de favoriser une baisse des prix.

« Nous demandons donc aux autorités un effort pour réguler les coûts des services de téléphonie mobile et d’internet. Nous souhaitons également que des mesures soient prises pour encourager la concurrence entre les différentes entreprises de télécommunications afin de favoriser une baisse des prix« , a écrit Bobo Wê.

En plein concert à Sahouè dans le Mono à l’occasion de la Fête de Paques ce week-end, l’artiste Nikanor a également adressé un message aux responsables de l’ARCEP. « Ecoutez cette jeunesse, ARCEP Bénin, nous pouvons le faire. Je sais que Moov Africa est prêt et toujours prêt pour la jeunesse« , a-t-il lancé, dans une séquence relayée sur sa page Facebook.

De son côté, la chanteuse Dossi a appelé tous ceux qui pensent que les choses doivent changer à se joindre à elle pour la lutte en écrivant : « BOBO WÊ, Nikanor, Kimber McDonald ne cédons pas la pression en quittant le mode avion ce matin, j’ai reçu un appel et j’ai compris une fois encore que nous sommes sur la bonne voie. J’en appelle à tous ceux qui pensent que les choses doivent changer, c’est le moment ou jamais. Ce soir, entre 17h et 19h, allons tous en mode avion. On ne force personne, donc pas semblant« .

Les artistes béninois à l’école des ivoiriens ?

Cette mobilisation des artistes béninois survient suite à la suspension de la hausse des tarifs des « datas » en Côte d’Ivoire par les autorités gouvernementales, après une série de manifestations organisées par les hommes politiques, les artistes et les internautes. Après une pétition lancée par un député, des artistes comme Safarel Obiang, le Molare et Apoutchou national ont également fait une mise en garde aux opérateurs de GSM. Cette lutte a finalement poussé l’ARTCI (Autorité de Régulation des Télécommunications en Côte d’ivoire) a demander aux opérateurs GSM de diminuer de concert le volume de données inclus dans les forfaits 4G, tout en maintenant leurs prix.

En s’inspirant de cet exemple ivoirien, les artistes béninois espèrent que leur action sera couronnée de succès et qu’elle permettra de faire pression sur les opérateurs de téléphonie mobile pour qu’ils réduisent les coûts des forfaits internet et d’appel.

