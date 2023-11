Bénin: des agents de la SIRAT devant la CRIET suite à une baisse de recettes

- Publicité-

Ennuis judiciaires pour 7 agents de la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire (SIRAT) en fonction au poste de péage et de pesage d’Ekpe dans la commune de Sèmè-Podji.

Selon les informations, leurs déboires a commencé suite à une baisse de recette au niveau du poste. Pour voir claire dans la situation, une enquête a été diligentée. Les fouilles ont permis de retrouver respectivement chez trois agents une somme de 500FCFA, 69.000FCFA chez un second et 335.000FCFA chez un autre agent, celui en charge des poids lourds. Or le règlement intérieur de la société leur dénie le droit de se présenter au poste avec de l’argent en poche.

Présentés au procureur spécial de la CRIET avec quatre autres de leurs collègues accusés d’avoir failli à leur responsabilité, les trois agents furent placés en détention provisoire et les quatre autres placés sous convocation. Au cours de leur procès, l’agent en charge des poids lourds n’a pu justifier l’origine des 335.000FCFA. Tantôt, c’est l’argent de sa belle-sœur puis de son épouse quand sa belle-sœur n’a pas reconnu lui avoir remis une quelconque somme.

Dans ses réquisitoires, le ministère public demande au juge de le condamner à cinq (5) ans de prison dont un an ferme et au payement de deux (2) millions FCFA d’amende.

- Publicité-

Quant aux six autres agents, le ministère public demande le relax pur et simple au bénéfice du doute tout en demandant au juge de les faire payer solidairement la somme de 427 000 FCFA à la SIRAT. Après la plaidoirie des avocats, le délibéré est renvoyé au 21 décembre 2023.