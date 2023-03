Bénin: depuis sa cellule, l’opposant Joël Aïvo pousse un cri du cœur

Joël Aïvo a écrit au ministre de la Justice et de la Législation. Dans un courrier adressé à Séverin Quenum, l’opposant dénonce ses conditions de détention à la prison civile de Cotonou.

En prison depuis avril 2021, Joël Aïvo ne supporte plus ses conditions de détention. L’opposant a poussé un cri du cœur et exposé ses plaintes à l’endroit du ministre de la Justice et de la Législation.

Bientôt 02 ans que vous m’imposer de recevoir mon épouse et mes deux enfants, debout, accroché à une barrière métallique de la prison. Joël Aïvo

Selon Bip fm, l’universitaire a dénoncé à l’attention de Séverin Quenum, les refus de visite dont il est victime ces derniers jours. Joël Aïvo s’offusque particulièrement contre le refus opposé aux députés du parti Les Démocrates qui étaient venus lui rendre visite.

Même en étant en prison, Joël Aïvo n’a pas cessé d’encadrer ses étudiants, surtout ceux qui sont en année de thèse. Mais avec le refus de visite, ceux-ci ne peuvent plus voir leur professeur. Cette situation complique les travaux entre l’universitaire et ses apprenants. Il a également dénoncé cet état de chose dans son courrier de plusieurs pages.

Joël Aïvo Condamné à 10 ans de prison

Candidat recalé d’une coalition de l’opposition, à la présidentielle d’avril 2021, Joël Aïvo a été interpellé le 15 avril de la même année. Gardé à vue et présenté au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), il avait été mis sous mandat de dépôt.

Quelques mois après, plus précisément en décembre 2021, l’opposant Joël Aïvo a été jugé pour des faits “d’atteinte à la la sûreté de l’État”. Malgré la stratégie de défense déployée par ses avocats qui ont essayé de démontrer que le dossier était vide, l’universitaire a écopé de 10 ans de prison ferme.