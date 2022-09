Bénin: démissionnaire de l’UDBN, Nadine Akogbéto atterrit au Bloc Républicain

Après sa démission de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN), Nadine Akogbéto a rejoint le parti Bloc Républicain (BR). Elle a officialisé son adhésion ce mercredi 21 septembre 2022 par une déclaration.

Ex-membre du Bureau Politique de l’UDBN, Nadine Akogbéto est désormais militante du Bloc Républicain. « Je suis BR pour conduire le cheval à gagner les challenges et relever les défis de notre temps et ceux des générations futures. Dès aujourd’hui, je confirme officiellement que je reste BR et je m’engage pour le BR », a-t-elle déclaré.

La déclaration d’adhésion a été reçue par une forte délégation du Bloc Républicain, avec la présence remarquable de l’honorable Sofiatou Tchanou. L’adhésion de Nadine Akogbéto et de sa base est un événement positif pour le cheval cabré dans la 19e circonscription, notamment à Porto-Novo. Le parti est secoué depuis quelques semaines des démissions.

Pour rappel, en partant de l’UDBN, Nadine Akogbéto avait dénoncé un « climat de germe d’intrigue ». « Mon ardeur pour le parti UDBN a été émoussée très tôt en raison de l’acharnement et du manque de confiance ou de considération à ma modeste personne », avait-elle indiqué.