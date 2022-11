Bénin – Demande de libération de Reckya Madougou: voici les arguments du Groupe de travail de l’ONU

Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a examiné la plainte des avocats de Reckya Madougou, condamnée à 20 ans de prison pour « financement de terrorisme ». Dans un avis rendu public le 02 novembre 2022, le Groupe de travail a demandé la libération de l’opposante après avoir conclu que sa détention est arbitraire. Pour en arriver là, le Groupe a travaillé conformément à sa méthode qui consiste à écouter les deux parties.

« La privation de liberté de Reckya Madougou est arbitraire » et « dépourvue de base légale, contraire à l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 9 du Pacte et donc arbitraire ». C’est l’avis du Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire qui a pris le temps d’évaluer les informations reçues du gouvernement béninois et ses propres informations recueillies auprès de la « source ».

Intégralité de l’avis du Groupe de travail sur la détention arbitraire