Bénin: délivrances, guérisons, dons … les moments forts de la croisade Jésus sauve l’Afrique (vidéo)

Du 8 au 25 novembre 2023, le pasteur Mohammed Sanogo du ministère Message de vie, a effectué une croisade d’évangélisation, de délivrance et de guérison dénommée Campagne Jésus sauve Afrique, dans 4 grandes villes du Bénin.

Que ce soit à Parakou, Bohicon, Cotonou ou Abomey-Calavi, les populations sont sorties massivement pour recevoir l’onction. Lors de la phase septentrionale de cette campagne de réveil et d’impact qui s’est tenue à Parakou du 8 au 10 novembre 2023, plusieurs participants ont reçu l’onction de guérison et de délivrance.

C’est le cas de Philo, Rodrigue et Awa qui ont été délivrés devant des milliers de personnes à Parakou. À Bohicon, le constat est le même du 15 au 17 novembre 2023. L’apôtre Mohammed Sanogo a fait un miracle globalisé après une vision.

Alors que l’apôtre Mohammed Sanogo priait à Cotonou, une femme paralysée depuis 10 ans a laissé sa béquille et a commencé à marcher. Une nouvelle preuve vivante que Jésus fait des miracles. La croisade a pris fin dans la commune d’Abomey Calavi le 25 novembre 2023, où des personnes paralysées ont pu se lever pour marcher et danser à la gloire de Dieu.

Dans les 4 grandes villes du Bénin où la croisade de réveil et d’impact « Jésus sauve l’Afrique » a posé ses valises, les patients souffrant de cataractes ont reçu des soins et des chirurgies gratuits. Mieux, des actions sociales notamment des dons de matériel, de vivres et de non-vivres ont été distribuées à la population.

Le ministère Message de vie est une organisation chrétienne à but non lucratif qui œuvre pour l’expansion de l’évangile dans le monde entier. Fondé par l’apôtre Mohammed Sanogo en 1998, elle rassemble des passionnés de l’évangile d’horizons ecclésiastiques divers.