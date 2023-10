Bénin: décès du patriarche et artiste légendaire Théophile do Rego, alias El Rego

- Publicité-

L’artiste légendaire béninois Théophile do Rego, alias El Rego, est décédé dans la nuit du mardi au mercredi 11 octobre 2023.

Au Bénin, les amateurs de musique béninoise pleurent la perte d’un patriarche du showbiz. Théophile do Rego, mieux connu sous le nom d’El Rego, a malheureusement rendu l’âme à l’âge de 86 ans dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 octobre 2023.

El Rego est l’un des grands pères du funk au Bénin. Son influence a été déterminante, notamment en tant qu’inspirateur de l’Orchestre Poly Rythmo de Cotonou. Ses chansons sont souvent interprétées en fon, langue parlée au Bénin comme par exemple sa chanson « Nonvi towe ku » sur l’album « Hessa » qui signifie « mon frère (ou mon ami) est mort ».

El Rego a principalement sorti ses disques en format 45 tours et a su conquérir le cœur de nombreux auditeurs avec ses rythmes entraînants et sa voix captivante. Certaines de ses chansons, telles que « E nan mian nuku », « Feeling you got », « Vimado wingnan » et « Djobimé », ont d’ailleurs été rééditées par le label Analog Africa en 2009, dans la compilation intitulée « Legends of Benin ».

La contribution d’El Rego à la scène musicale béninoise et à la promotion du funk ne peut être sous-estimée. Sa musique a traversé les frontières et continue d’inspirer de nombreux artistes à travers le monde. Son talent, sa passion et son héritage perdureront dans l’histoire de la musique béninoise.